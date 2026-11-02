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AVANT-PREMIÈRE : Apple recule avant ses résultats ; les ventes d'iPhone pliables au centre de l'attention
information fournie par Reuters 02/11/2026 à 20:49

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 novembre - ** Lundi après-midi, l'action Apple AAPL.O reculait de 2,1% dans l'attente de ses résultats trimestriels, attendus après la clôture, les investisseurs devant probablement se concentrer sur les premières ventes de son nouvel iPhone Duo pliable

** Selon LSEG, les analystes s'attendent à ce que le fabricant de l'iPhone annonce un chiffre d'affaires trimestriel en hausse de 11% à 113,39 milliards de dollars et un BPA ajusté de 1,99 dollar, contre 1,85 dollar il y a un an

** La société a lancé son premier téléphone pliable, l’iPhone Duo, en octobre, à un prix de départ d’environ 2 000 dollars; l’offre initiale était limitée

** John Ternus animera sa première conférence téléphonique sur les résultats en tant que directeur général d’Apple. Il a pris la relève de Tim Cook en septembre

** En juillet, Apple avait prévu que les ventes pour le trimestre se terminant en septembre progresseraient plus lentement que ne le prévoyait Wall Street

** Une question que les investisseurs pourraient se poser est la suivante: “Combien de temps les actions AAPL pourront-elles encore être considérées comme une valeur anticyclique dans le secteur de l’IA?”, selon Daniel Morgan, gestionnaire de portefeuille senior chez Synovus Trust Company.

** Il écrit: “La dynamique d’Apple en matière d’IA a nettement pris du retard par rapport à celle de ses concurrents du secteur technologique. Pourtant, malgré des résultats de base mitigés fin juillet, l’action Apple a surperformé un panier de leaders de l’IA… Cette vigueur s’explique par le fait que les investisseurs adoptent une posture plus défensive.”

** L’action AAPL a progressé d’environ 24% depuis le début de l’année, surpassant la hausse d’environ 9% enregistrée par l’indice Dow .DJI sur cette même période

** Les options sur AAPL laissent entrevoir une variation de 4,2% du cours de l’action, à la hausse comme à la baisse, le lendemain de la publication des résultats; au cours des 12 derniers trimestres, l’action a en moyenne évolué de 3,8% le lendemain de la publication des résultats, selon ORATS

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