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AVANT-PREMIÈRE : American Eagle Outfitters stagne ; publication des résultats prévue après la clôture
information fournie par Reuters 09/09/2026 à 21:20
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 septembre - ** L'action du distributeur de vêtements American Eagle Outfitters AEO.N est restée pratiquement inchangée mercredi, dans l'attente de ses résultats trimestriels, qui seront publiés après la clôture du marché

** Les investisseurs pourraient se concentrer sur les marges, car le bénéfice devrait reculer malgré une hausse du chiffre d'affaires

** La société devrait afficher une hausse de 7 % de son chiffre d’affaires au deuxième trimestre, à 1,37 milliard de dollars contre 1,28 milliard il y a un an, tandis que le bénéfice par action ajusté devrait reculer à 0,22 dollar, contre 0,45 dollar il y a un an, selon LSEG

** Sur les 16 analystes couvrant le titre, un recommande « d’acheter », 14 « de conserver » et un « de vendre », d’après les données de LSEG

** L'objectif de cours médian à 12 mois pour le titre est de 18,00 $; le titre cotait dernièrement à 17,22 $

** Le titre a perdu environ 35 % depuis le début de l’année, sous-performant ainsi la hausse de près de 12 % enregistrée par l’ .SPX de l’indice S&P 500 sur la même période

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