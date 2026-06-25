((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

25 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:

AVANT L'OUVERTURE: LE SECTEUR TECHNOLOGIQUE TIRE L'EUROPE VERS LE HAUT, NOUVELLES FUSIONS-ACQUISITIONS

Les actions européennes devraient connaître un démarrage stable ce jeudi, le signal positif envoyé par Micron MU.O ravivant la confiance dans le secteur mondial de l’IA après la vague de ventes de cette semaine.

Les contrats à terme sur l'Euro Stoxx 50 .STOXX50E progressent de 0,3 %, tandis que ceux du Nasdaq gagnent 2 %, portés par les perspectives optimistes du fabricant américain de puces mémoire ainsi que par les anticipations positives concernant Qualcomm QCOM.O .

Les actions de Micron, cotées à Francfort, ont bondi de 18 %, entraînant dans leur sillage le secteur des semi-conducteurs en Asie et en Europe.

ASML ASML.AS , Infineon IFXGn.DE , Aixtron AIXGn.DE et ASM International ASMI.AS devraient tous ouvrir en forte hausse, constituant ainsi le principal soutien des indices de référence.

Le contexte macroéconomique général est également favorable, les cours du pétrole revenant vers leurs niveaux d’avant le conflit, les flux traversant le détroit d’Ormuz se normalisant grâce aux progrès réalisés dans le cadre d’un accord entre les États-Unis et l’Iran.

Les fusions-acquisitions constituent un autre thème d’actualité.

EasyJet EZJ.L progresse après avoir rejeté une nouvelle proposition de rachat de Castlelake, tandis qu’Advanced Medical Solutions AMSU.L a accepté d’être rachetée par HB Fuller dans le cadre d’une opération de 659 millions de livres sterling.

OCI OCI.AS progresse grâce à une offre publique d’achat entièrement en numéraire, et les valeurs des médias sont sous les feux de l’actualité après l’annonce selon laquelle Sky aurait trouvé un accord pour racheter la division de diffusion et de streaming d’ITV ITV.L .

Du côté des baisses, H&M HMb.ST devrait reculer après avoir publié des résultats décevants, tandis que la baisse des cours du pétrole pèse sur les grands groupes énergétiques et les sociétés minières, des titres tels que Glencore GLEN.L étant sous pression.

(Danilo Masoni)

*****

PLUS TÔT SUR LIVE MARKETS: MICRON REMET LA BARRE AU HAUT CLIQUEZ ICI