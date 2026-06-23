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Avant l'ouverture : la chute des valeurs technologiques devrait faire plonger les marchés européens
information fournie par Reuters 23/06/2026 à 08:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un article de blog)

23 juin - Bienvenue sur la page dédiée à la couverture en temps réel des marchés, proposée par les journalistes de Reuters. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires à l'adresse suivante:

AVANT L'OUVERTURE: LA CHUTE DU SECTEUR TECHNOLOGIQUE VA FAIRE PLONGER LES MARCHÉS EUROPÉENS

Les actions européennes devraient ouvrir en baisse mardi, les contrats à terme reculant de plus de 1 %, alors qu'un fort repli des valeurs technologiques mondiales pèse sur l'appétit pour le risque et entraîne les contrats à terme américains à la baisse.

Les contrats à terme sur le Nasdaq reculent de plus de 2 %, signe d’une rotation hors des valeurs des puces électroniques et de l’IA, qui ont affiché les meilleures performances cette année, les investisseurs se montrant méfiants face à des valorisations jugées élevées à l’approche de la publication mercredi des résultats clés de Micron MU.O . Le fabricant américain de puces mémoire recule de plus de 7 % sur Tradegate.

Cette pression se répercute en Europe, où les valeurs du secteur des semi-conducteurs, notamment Infineon IFXGn.DE , STMicro STMPA.PA et Aixtron AIXGn.DE , sont en baisse.

Les investisseurs suivent de près l'évolution des négociations entre les États-Unis et l'Iran alors que les cours du pétrole reculent de plus de 1 %, tout en assimilant les anticipations croissantes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait devoir agir de manière plus agressive face à l'inflation dans le courant de l'année.

Ce contexte a déjà durement touché l’Asie, l’indice sud-coréen Kospi .KS11 s’effondrant de plus de 8 % sur fond d’inquiétudes quant à une surévaluation du rebond du secteur des semi-conducteurs.

Du côté des actualités des entreprises européennes, Brenntag

BNRGn.DE est en hausse avant l’ouverture après avoir relevé ses prévisions à moyen terme grâce à des résultats supérieurs aux attentes, tandis que Heineken HEIO.AS progresse suite à la nomination de son directeur général.

Le groupe allemand d’énergie RWE RWEG.DE devrait connaître un démarrage en baisse après une levée de fonds destinée à financer une opération visant à accroître sa participation dans l’opérateur de réseau électrique Amprion.

(Danilo Masoni)

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