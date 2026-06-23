Canicule : la France "tourne au ralenti", constate le Medef, un effet négatif sur la croissance à prévoir

Les épisodes caniculaires ont "clairement" un effet "négatif sur la croissance" à moyen terme, selon la Banque de France.

( AFP / CHRISTOPHE DELATTRE )

L'épisode de canicule historique qui frappe la France a un impact que l'économie du pays, qui "tourne au ralenti, a estimé le président du Medef Patrick Martin mardi 23 juin sur BFMTV/RMC .

"La France tourne au ralenti, les chefs d'entreprises, autant que possible, mettent en œuvre les préconisations pour protéger leurs salariés. Immanquablement, c'est une désorganisation du travail et au cas par cas, moins de travail" , a indiqué le dirigeant.

Un effet "négatif sur la croissance"

Certains secteurs sont "au contraire en surchauffe", a nuancé Patrick Martin, citant par exemple "tout ce qui tourne autour des boissons, des glaces", mais ils sont "très minoritaires", a-t-il indiqué.

Samedi, c'est le nouveau gouverneur de la Banque de France, Emmanuel Moulin, qui a rappelé au micro de France Inter que les épisodes caniculaires ont "clairement" un effet "négatif sur la croissance" à moyen terme .

Après des records de température lundi et des décès liés à la chaleur, la canicule exceptionnelle qui frappe la France s'étend encore mardi dans le nord-ouest, avec plus de la moitié du pays en vigilance rouge.