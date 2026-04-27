AvalonBay prévoit un FFO inférieur aux estimations au deuxième trimestre en raison d'une faible demande

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La société d'investissement immobilier américaine AvalonBay Communities AVB.N a annoncé lundi que son flux de trésorerie d'exploitation (FFO) de base pour le deuxième trimestre serait inférieur aux prévisions du marché, le ralentissement des dépenses de consommation et le niveau élevé des coûts d'emprunt ayant pesé sur l'activité locative.

• Les taux d'intérêt élevés et l'incertitude entourant les droits de douane ont retardé les décisions d'achat immobilier, freinant la demande locative. • Le portefeuille de la société à Seattle, en Californie du Nord et dans la région de la baie de San Francisco, y compris San Jose, a montré des signes de faiblesse, sous la pression d'une demande locative en baisse et d'un afflux de nouveaux appartements sur le marché. • AvalonBay a déclaré s'attendre à ce que le FFO de base du deuxième trimestre se situe entre 2,72 et 2,82 dollars par action; le point médian est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 2,84 dollars par action, selon les données compilées par LSEG. • La société a annoncé un FFO de base de 2,83 dollars par action au premier trimestre, légèrement supérieur aux prévisions de 2,81 dollars par action.