Avalanche de records en Europe, le CAC 40 au plus haut

La Bourse de Paris a terminé la semaine sur une hausse, la septième consécutive, et les autres indices européens ont déroulé la même tendance ce vendredi. Outre l'accalmie au Moyen-Orient, les marchés ont profité paradoxalement d'un rapport mensuel sur l'emploi américain décevant.

Le CAC 40 a donc fini sur un gain de 0,17%, à 8 714,93 points, enchaînant une septième progression à la suite, une série inédite depuis la mi-février 2025. Cette belle séquence a permis à la Bourse de Paris de battre des records historiques en séance et en clôture tous les jours. Son plus haut niveau a été atteint ce vendredi à 8 755,03 points en début d'après-midi. Sur l'ensemble de la semaine, le CAC 40 a gagné 2,41%, son meilleur exercice hebdomadaire depuis le début du mois d'avril ( 3,73%) lorsqu'un cessez-le-feu avait été annoncé entre les Etats-Unis et l'Iran.

A Francfort, le DAX 40 s'est adjugé 0,82%, lors de la dernière séance de la semaine, et 0,38% pour le FTSE 100 à Londres.

Des records ont été enregistrés cette semaine à Francfort, Madrid, Milan ainsi que pour les indices Euro Stoxx 50 et Stoxx Europe 600.

Quand "bad news is good news"

La séance du jour a été marquée par le très attendu rapport mensuel sur l'emploi américain qui a révélé la destruction surprise de 23 000 postes en juillet, loin des 85 000 créations qui étaient attendues par les analystes. En parallèle, les chiffres du mois dernier ont été sensiblement revus à la baisse avec finalement 20 000 créations d'emploi, contre 57 000 initialement annoncées. De son côté, le taux de chômage qui était attendu stable à 4,2%, a reculé de 0,1 point à 4,1%. Au niveau du salaire horaire moyen, il n'a progressé que de 0,1%, contre des attentes à 0,3%.

Cette contre-performance du marché de l'emploi américain pourrait permettre à la Réserve fédérale de ne pas toucher à ses taux lors de sa prochaine réunion de la mi-septembre et offrir un répit aux investisseurs.

Selon le FedWatch Tool de CME Group, la probabilité d'une hausse des taux de la Fed le 16 septembre s'est sensiblement réduite en passant de 55 à 42,3%, tandis que l'hypothèse d'un statu quo s'est renforcée de 45 à 57,7%, juste après le rapport mensuel sur l'emploi.

Pour Jeff Schulze, responsable de la stratégie économique et de marché chez ClearBridge Investments (filiale de Franklin Templeton) : "le ralentissement des créations d'emplois et de la progression des salaires donne à la Fed davantage de marge pour faire preuve de patience face à l'inflation et maintenir ses taux inchangés lors de la réunion du FOMC de septembre, selon nous. Nous estimons que la publication de ce rapport devrait avoir un effet légèrement positif sur les actifs risqués, le repli des rendements et le report des anticipations de hausse des taux devant les soutenir."

Sur le marché des devises, l'euro s'est nettement renforcé après la publication des données sur le marché du travail américain. Au moment de la clôture européenne, il se négociait à 1,1562 dollar ( 0,35%).

Apaisement au Moyen-Orient

Les jours précédents ont été marqués par une accalmie au niveau du conflit qui a notamment permis aux grands indices boursiers de reprendre un peu de hauteur, notamment grâce à un reflux des cours du pétrole. Le président des Etats-Unis a rappelé plusieurs fois que le détroit d'Ormuz pourrait rouvrir "bientôt". De son côté, l'Iran s'est accordé avec le sultanat d'Oman sur une nouvelle route de transit de cette voie maritime.

Néanmoins Bernstein explique en substance qu'au-delà des tensions autour du détroit d'Ormuz, les attaques de drones ukrainiens contre les raffineries russes constituent un autre facteur majeur de tension sur le marché pétrolier. Plus de 2 millions de barils par jour de capacités auraient été mises hors service sur la seule dernière semaine, soit environ 2% du raffinage mondial. Ces perturbations alimentent la hausse des prix des produits raffinés et des marges de raffinage, au bénéfice des raffineurs et des majors intégrées.

Au moment de la clôture européenne, le WTI à New York était en légère hausse de 0,25%, à 78,14 dollars, et le Brent de la mer du Nord reculait de 0,07%, à 83,44 dollars à Londres. Une semaine plus tôt, le WTI terminait à 86,52 dollars et le Brent à 89,86 dollars.

Dans l'actualité des valeurs...

En France, la séance a été marquée par le repli de Stellantis (-1,52%), qui a signé la plus forte baisse du CAC 40. Bernstein a décidé de dégrader le titre de performance de marché à sous-performance, avec une cible de cours ramenée de 6,20 à 4 euros. Les analystes s'inquiètent du niveau élevé des stocks en Amérique du Nord et craint d'importantes révisions à la baisse des estimations.

Dans le rouge également, Eutelsat a trébuché de 4,58%. Si l'opérateur satellitaire a dévoilé des chiffres globalement conformes aux attentes sur l'exercice 2025-2026, Oddo BHF a noté que les objectifs étaient plutôt prudents.

A Copenhague, Genmab s'est illustré avec un gain de 6,50%. Le laboratoire a dévoilé une croissance à deux chiffres de son chiffre d'affaires ( 25%) au premier semestre, des résultats d'essais cliniques probants sur la période et a relevé ses perspectives financières pour l'ensemble de l'exercice.

En Allemagne, Daimler Truck a reculé de 2,87% malgré le relèvement de plusieurs de ses objectifs financiers annuels. Le titre a été victime des prises de commandes qui ont été décevantes au deuxième trimestre en séquentiel.

Munich Re a fini en baisse de 1,45% pénalisé par l'abaissement de sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 en raison de la baisse des tarifs observée lors des derniers renouvellements de contrats.

A la Bourse d'Amsterdam, CSG a chuté de 8,02% après avoir pourtant poursuivi une forte croissance au premier semestre avec notamment un chiffre d'affaires en hausse de 17,2%, à 3,251 milliards d'euros, et un bénéfice net des activités poursuivies de 572 millions d'euros. Dans la matinée, le groupe de défense affichait un gain supérieur à 4%.