"Aux États-Unis, le marché s'attend à une victoire de Trump" (Vontobel)

Pour Dan Scott, les actifs européens restent relativement bien orientés, quelle que soit l'évolution de la situation politique. La dynamique économique s'accélère dans la zone euro, tandis que les actifs européens se négocient à de faibles valorisations, ce qui représente une opportunité. Aux États-Unis, le marché s'attend à une victoire de Trump dont les décisions politiques devraient être plus favorables aux entreprises.

(AOF) - "Sur le plan géopolitique, les prochaines élections au Royaume-Uni, en France et aux États-Unis ne présentent pas de risques pour les marchés à ce stade, dans la mesure où les élections ont rarement un impact durable sur les marchés", considère Dan Scott, responsable multi-asset chez Vontobel. Avant d'ajouter : "Nous assistons à un glissement vers la droite en Europe, mais il est difficile de savoir si cela aura des conséquences sur la politique économique".

