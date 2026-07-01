Aux États-Unis, la croissance de l'emploi dans le secteur privé en juin est inférieure aux prévisions ; les licenciements sont en baisse

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* Le secteur privé a créé 98.000 emplois en juin

* Un sondage Reuters auprès d'économistes tablait sur une hausse de 118.000

* Les licenciements annoncés par les employeurs américains ont chuté de 53% à 45.849

L'emploi dans le secteur privé américain a progressé moins que prévu en juin, mais la forte baisse des licenciements prévus témoigne de la stabilité du marché du travail le mois dernier.

L'emploi dans le secteur privé a progressé de 98.000 postes le mois dernier, après une hausse non révisée de 122.000 en mai, selon le rapport national sur l'emploi d'ADP. Les économistes interrogés par Reuters avaient prévu une augmentation de 118.000 emplois dans le secteur privé.

“Le rythme des embauches reflète à la fois l’offre et la demande. Nous savons que les personnes mettent plus de temps à trouver du travail, mais on observe également des signes de pénurie de main-d’œuvre dans certains secteurs”, a déclaré Nela Richardson, économiste en chef chez ADP. “Pour l’instant, cela se traduit globalement par un ralentissement de la création d’emplois.”

La quasi-totalité des emplois créés le mois dernier concernait le secteur des services, où les effectifs ont augmenté de 96.000, sous l’impulsion des secteurs de l’éducation et des services de santé.

L’emploi dans les loisirs et l’hôtellerie-restauration n’a progressé que de 2.000 postes, ce qui suggère que la Coupe du monde de football de la FIFA, organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique, n’a pas eu d’impact significatif. Le secteur de la production de biens a créé 2.000 emplois, les hausses enregistrées dans la construction et l’industrie manufacturière ayant été partiellement compensées par une perte de 5.000 emplois dans les secteurs des ressources naturelles et des mines.

Le rapport ADP, élaboré en collaboration avec le Stanford Digital Economy Lab, a été publié la veille de la publication du rapport sur l’emploi du Bureau américain des statistiques du travail (BLS) pour le mois de juin. L’ADP s’est révélé être un indicateur peu fiable des estimations du BLS concernant les effectifs du secteur privé.

“L’erreur absolue moyenne des prévisions d’ADP depuis janvier 2023 s’élève à 79.000, un chiffre considérable, l’écart dépassant les 100.000 dans un tiers des cas”, a déclaré Samuel Tombs, économiste en chef pour les États-Unis chez Pantheon Macroeconomics.

LE RAPPORT SUR L'EMPLOI DEVRAIT MONTRER UNE CROISSANCE PLUS LENTE Les effectifs du secteur privé devraient avoir progressé de 110.000 emplois le mois dernier, après une hausse de 120.000 en mai, selon une enquête de Reuters auprès d’économistes. Aucune augmentation de l’emploi dans le secteur public n’étant attendue après la forte hausse de mai, les effectifs non agricoles devraient globalement avoir augmenté de 110.000, après une hausse de 172.000 en mai. Le taux de chômage devrait se maintenir à 4,3% pour le quatrième mois consécutif. Le marché du travail s’est stabilisé après avoir connu des difficultés l’année dernière. Le gouvernement a indiqué mardi qu’il y avait 1,04 offre d’emploi pour chaque chômeur en mai. Un autre rapport publié par le cabinet international de reclassement Challenger, Gray and Christmas a montré que les licenciements prévus par les employeurs basés aux États-Unis avaient chuté de 53% pour s’établir à 45.849 en juin.

Les employeurs ont annoncé 443.604 suppressions d’emplois au cours du premier semestre, soit une baisse de 40% par rapport à la même période l’année dernière.

“Le rythme des licenciements s’est considérablement ralenti en juin, à l’instar de ce qui s’était produit en juin dernier, ce qui est typique des mois d’été”, a déclaré Andy Challenger, directeur des recettes chez Challenger, Gray and Christmas. “Cela dit, les suppressions d’emplois que nous observons restent concentrées dans le secteur des technologies, et l’intelligence artificielle continue de redéfinir la manière dont les entreprises envisagent leurs effectifs.”

Les employeurs ont annoncé leur intention d’embaucher 10.933 salariés en juin, soit une baisse de 44% par rapport à mai. Depuis le début de l’année, les entreprises ont annoncé leur intention d’embaucher 91.405 salariés, soit une hausse de 10% par rapport au premier semestre 2025. Challenger a souligné que les embauches avaient considérablement diminué depuis 2020. En conséquence, les chômeurs ont du mal à trouver de nouvelles opportunités.

Une enquête du Conference Board publiée mardi a révélé que la proportion de consommateurs estimant que les emplois sont “difficiles à obtenir” a augmenté en juin pour atteindre son plus haut niveau depuis près de cinq ans et demi.