AutoZone: diminution de moins de 4% du BPA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 27/05/2025 à 13:42









(CercleFinance.com) - AutoZone publie au titre de son troisième trimestre 2024-25 (clos le 10 mai) un BPA en diminution de 3,6% à 35,36 dollars, un niveau inférieur aux attentes des analystes, ainsi qu'un profit d'exploitation en recul de 3,8% à 866,2 millions de dollars.



La marge brute du distributeur d'accessoires et pièces détachées automobiles s'est tassée de 0,8 point à 52,7% pour un chiffre d'affaires en augmentation de 5,4% à près de 4,5 milliards de dollars (dont +3,2% à magasins comparables).



'Nous sommes enthousiastes à l'approche du dernier trimestre de l'exercice et bien préparés pour notre saison de vente estivale', affirme son CEO Phil Daniele. 'Notre approche disciplinée créera une forte valeur pour les actionnaires'.





