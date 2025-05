Autozone : des trimestriels mitigés

(AOF) - Au troisième trimestre 2024-2025, clos le 10 mai dernier, Autozone a dégagé un bénéfice net de 608,4 millions de dollars, en baisse de 6,6 %. De son côté, le bénéfice dilué par action a reculé de 3,6 %, à 35,36 dollars. En parallèle, le chiffre d’affaires a progressé de 3,2 %, ou de 5,4 à changes constants, pour s’élever 4,464 milliards de dollars. Sur neuf mois, le bénéfice net est en repli de 5,62 %, à 1,661 milliards de dollars, tandis que les revenus sont en hausse de 3,35 %, à 12,695 milliards de dollars.

Sur le trimestre, le détaillant de pièces et accessoires automobiles de rechange a également indiqué une baisse de sa marge brute liée à une démarque inconnue plus forte, un mix commercial plus important et les coûts de démarrage d'un nouveau centre de distribution.

