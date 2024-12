AutoZone: BPA quasi-stable au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 10/12/2024 à 15:50









(CercleFinance.com) - AutoZone publie un BPA quasi-stable à 32,52 dollars au titre de son premier trimestre 2024-25, ainsi qu'un profit d'exploitation en repli de 0,9% à 841 millions de dollars, pour des revenus de 4,3 milliards (+1,8% à magasins comparables et à changes constants).



Le distributeur d'équipements et accessoires automobiles met en avant une progression concernant ses ventes à magasins comparables en DIY (do it yourself) avec des tendances en amélioration à la fois pour le ticket moyen et la fréquentation.



'Nous sommes bien placés pour la croissance à l'approche du reste de l'exercice, car nos initiatives mises en place pour améliorer le service à la clientèle et accroître nos parts de marché sont sur la bonne voie', estime son CEO Phil Daniele.





Valeurs associées AUTOZONE 3 347,85 USD NYSE 0,00%