Autostore signe avec Amazon, Swissquote décroche

(Zonebourse.com) - AutoStore s'envole après un accord avec Amazon et l'annonce d'un rachat d'actions. Embracer, Adyen, AP Moller et TKMS progressent après des publications solides. Côté baisses, Swissquote est sanctionné malgré la hausse de ses revenus et Antofagasta recule après avoir abaissé ses objectifs de production.

Actions en hausse

Autostore ( 21%) : la société norvégienne de robotique et de logiciels profite d'un double catalyseur : la signature d'un accord-cadre d'approvisionnement avec Amazon et le lancement d'un programme de rachat d'actions de 75 MUSD.

Embracer ( 16%) : le groupe suédois de jeux vidéo grimpe après la publication de résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés par le redressement de son segment PC et consoles. Le marché salue ce signe de rétablissement opérationnel dans un contexte de pression sectoriel.

Adyen ( 10%) : la plateforme de paiements néerlandaise bondit après avoir publié des résultats semestriels solides. Le chiffre d'affaires net est en hausse de 19% et les volumes progressent de 24%. Adyen en profite pour relever ses perspectives annuelles, visant désormais une croissance de 21% à 23% à taux de change constants.

AP Moller ( 8%) : le numéro un mondial du transport maritime grimpe après avoir publié un bénéfice trimestriel supérieur aux attentes. Le groupe relève pour la deuxième fois cette année ses perspectives pour 2026, signal que le marché accueille favorablement.

TKMS AG ( 6%) : l'industriel allemand est propulsé par une publication de résultats encourageante. Sa division acier tire la croissance du groupe, tandis que le conglomérat resserre ses prévisions annuelles, signal que le marché interprète comme une amélioration de la visibilité opérationnelle.

Pandora ( 5%) : le bijoutier danois grimpe après avoir relevé ses prévisions de croissance organique pour l'exercice 2026, à la faveur de résultats semestriels encourageants. Le PDG attribue cette dynamique au succès des nouvelles collections, qui stimulent la demande sur l'ensemble des marchés.

Actions en baisse

Swissquote (-11%) : la banque en ligne suisse recule après la publication de ses résultats du premier semestre 2026. Le bénéfice net est en baisse, malgré une progression des revenus. Le marché sanctionne ce décalage entre la croissance des avoirs clients et la pression exercée sur la rentabilité nette.

Antofagasta (-5%) : le mineur chilien de cuivre est sanctionné par un abaissement de ses prévisions de production pour l'exercice 2026, publié ce matin en même temps que ses résultats semestriels. Cette révision à la baisse éclipse la hausse du bénéfice net et du chiffre d'affaires sur la période.

Rio tinto (-4%), Norsk hydro (-3%) : les deux partenaires de la coentreprise Tomago Aluminium reculent après l'annonce d'un engagement commun de 1,1 MdAUD et d'un accord d'approvisionnement énergétique à long terme conclu avec les gouvernements australien et de Nouvelle-Galles du Sud. Cette opération est perçue par le marché comme une charge financière significative. L'aide publique de 1,8 Md associée n'a pas suffi à rassurer les investisseurs sur la rentabilité du dispositif.

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