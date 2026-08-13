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Autostore enregistre une forte hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, qui atteint un niveau record
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 09:33
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** Le cours de l'action Autostore AUTO.OL s'envole d'environ 25% après que le fabricant norvégien de technologies robotiques a annoncé un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux attentes, invoquant une forte dynamique commerciale et une meilleure visibilité ** Autostore affiche un chiffre d’affaires de 192 millions de dollars au deuxième trimestre, un record trimestriel, contre 169,5 millions de dollars attendus en moyenne par les analystes

** JPM souligne qu’il s’agit là d’un nouveau résultat supérieur au consensus, tandis que les prévisions de chiffre d’affaires, situées autour de 700 millions de dollars, impliquent une révision à la hausse de 4% par rapport au consensus

** Par ailleurs, Autostore annonce un accord portant sur la fourniture de ses produits et solutions à Amazon AMZN.OL à l’échelle mondiale, bien qu’aucun engagement d’achat n’ait été pris à ce stade

** La société lance également un programme de rachat d’actions d’un montant de 75 millions de dollars

** L'action s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis août 2025

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 13/08/2026 à 09:33:33.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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