Autostore enregistre une forte hausse de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, qui atteint un niveau record

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
13 août - ** Le cours de l'action Autostore AUTO.OL s'envole d'environ 25% après que le fabricant norvégien de technologies robotiques a annoncé un chiffre d'affaires du deuxième trimestre supérieur aux attentes, invoquant une forte dynamique commerciale et une meilleure visibilité ** Autostore affiche un chiffre d’affaires de 192 millions de dollars au deuxième trimestre, un record trimestriel, contre 169,5 millions de dollars attendus en moyenne par les analystes
** JPM souligne qu’il s’agit là d’un nouveau résultat supérieur au consensus, tandis que les prévisions de chiffre d’affaires, situées autour de 700 millions de dollars, impliquent une révision à la hausse de 4% par rapport au consensus
** Par ailleurs, Autostore annonce un accord portant sur la fourniture de ses produits et solutions à Amazon AMZN.OL à l’échelle mondiale, bien qu’aucun engagement d’achat n’ait été pris à ce stade
** La société lance également un programme de rachat d’actions d’un montant de 75 millions de dollars
** L'action s'apprête à connaître sa meilleure journée depuis août 2025
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