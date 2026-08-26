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Autorité néerlandaise chargée de la sécurité routière : aucun rappel de véhicules Tesla n'est actuellement prévu en Europe en raison d'un problème lié aux poignées de porte
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 14:40
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Toby Sterling

L'autorité néerlandaise chargée de la sécurité routière, le RDW, a déclaré mercredi qu'il n'y avait actuellement aucun rappel de véhicules Tesla en Europe concernant un problème lié à la difficulté d'ouverture des portières en cas d'urgence.

La Chine a procédé la semaine dernière à un rappel à grande échelle de véhicules, dont des Tesla, en raison de craintes liées à des poignées jugées difficiles à localiser ou à actionner.

Le RDW est la principale autorité de régulation chargée de veiller à la sécurité des véhicules Tesla en Europe.

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