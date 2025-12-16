Autonomie financière jusqu'au quatrième trimestre 2027 pour Abivax
information fournie par Zonebourse 16/12/2025 à 08:40
Pour les 9 premiers mois de 2025, la société de biotechnologies a essuyé une perte nette de 254,1 MEUR, creusée par rapport à celle de 136,9 MEUR un an auparavant, sa perte d'exploitation étant passée de 130,2 à 174,4 MEUR.
Ce creusement de la perte d'exploitation s'explique par une augmentation des charges d'exploitation, en particulier les dépenses de recherche et développement ( 25,4 MEUR), et dans une moindre mesure les dépenses générales et administratives ( 16,5 MEUR).
