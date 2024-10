Automobile: Carmignac doute de l'efficacité de la taxe sur les véhicules chinois

Pour le gérant l'application des droits de douane "dans une fourchette réduite de 10% à 25%" "pourrait, à court terme, soulager un secteur qui a connu une série de mauvaises nouvelles et dont les attentes ont été largement revues à la baisse". Le risque - comme c'est souvent le cas sur le continent - est que la réponse européenne soit "trop faible et trop tardive".

Résultat, les cours des actions des constructeurs automobiles européens "tombent comme des feuilles d'automne", à l'instar de celui de Stellantis. L'indice des constructeurs automobiles européens (MSCI Europe Automobiles) est désormais en baisse de -25 % depuis ses plus hauts de l'année 2024.

Le gérant souligne que tout cela vient s'ajouter à la problématique "colossale" du manque de compétitivité du véhicule électrique européen et à l'introduction potentielle de tarifs douaniers, sur laquelle l'Union européenne votera ce vendredi 4 octobre.

(AOF) - " Après deux années de marges à deux chiffres, les constructeurs automobiles européens constatent actuellement que dès lors qu’il pleut, il pleut des cordes ". Kevin Thozet, membre du comité d'investissement de Carmignac évoque la chute des immatriculations neuves en août (-15 % sur le continent tant pour les véhicules électriques que thermiques), l’augmentation des coûts due à l’évolution du secteur vers l’électrique (" avec 270 milliards d'euros engagés, le retour en arrière semble impossible ", estime-t-il), et les nouveaux objectifs d'émissions de CO2 par véhicule avec risques d’amendes.

