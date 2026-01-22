 Aller au contenu principal
Autodesk va licencier environ 7 % de son personnel
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 15:05

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant de logiciels de conception Autodesk ADSK.O a annoncé jeudi qu'il allait licencier environ 7 % de ses effectifs, soit un millier d'employés, la majeure partie des réductions se produisant au sein des fonctions de vente en contact avec la clientèle.

