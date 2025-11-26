Autodesk relève de nouveau ses objectifs annuels

(AOF) - L'éditeur de logiciels de conception assistée par ordinateur Autodesk est attendu en forte hausse grâce à des résultats et objectifs meilleurs qu'anticipé. Au troisième trimestre, clos fin octobre, de l'exercice 2026, le concurrent de Dassault Systèmes a enregistré un bénéfice net de 343 millions de dollars, soit 1,60 dollar par action, contre un bénéfice de 275 millions de dollars, soit 1,27 dollar par action, un an auparavant. En données ajustées, Autodesk a généré un bénéfice par action de 2,67 dollars, surpassant le consensus s'élevant à 2,50 dollars.

Les revenus ont bondi de 18% pour atteindre 1,85 milliard de dollars, dépassant les attentes du marché qui tablaient sur 1,81 milliard de dollars.

"L'environnement macroéconomique est resté globalement stable, même si l'incertitude demeure élevée, et nous avons jusqu'à présent mené à bien notre plan d'optimisation des ventes et du marketing. Nous relevons nos prévisions pour l'ensemble de l'exercice afin de refléter la dynamique actuelle de l'activité, " a déclaré le directeur financier, Janesh Moorjani.

Sur l'exercice, le groupe technologique table sur un bénéfice par action ajusté entre 10,18 dollars et 10,25 dollars, pour des revenus de 7,15 à 7,165 milliards de dollars. Autodesk anticipait auparavant un bénéfice par action ajusté entre 9,80 dollars et 9,98 dollars, pour des revenus de 7,025 à 7,075 milliards de dollars.

Pour le troisième trimestre de l'exercice 2026, Autodesk prévoit un bénéfice par action ajusté entre 2,59 dollars et 2,67 dollars, pour des revenus de 1,901 à 1,917 milliard de dollars. Le consensus est de respectivement 2,53 dollars et 1,86 milliard de dollars.

