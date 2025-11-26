Les Jeux paralympiques de Milan-Cortina 2026 misent sur la Chine pour poursuivre sa croissance

L'allumage de la flamme des Jeux olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026

par Karolos Grohmann

Le nombre record de pays qui participeront aux Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026, dont une forte équipe de Chine, et le cadre idéal des montagnes italiennes doivent permettre au mouvement paralympique de poursuivre son développement, a déclaré Andrew Parsons, le président du Comité international paralympique (IPC).

À 100 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques, prévus du 6 au 15 mars, Andrew Parsons a dit dans un entretien à Reuters que le niveau proposé serait le meilleur jamais atteint.

"Je pense sincèrement que le sport auquel nous allons assister sera le meilleur sport paralympique d'hiver que nous ayons jamais vu. Nous avons vu la tendance lors des dernières éditions des Jeux", a-t-il déclaré dans une interview en ligne.

"A Pékin, en 2022, un nouveau joueur a rejoint la table : la Chine. Ils ont eu une très forte participation."

Après avoir obtenu sa première médaille paralympique d'hiver en 2018, la Chine a terminé en tête du tableau des médailles quatre ans plus tard, à domicile.

"Cela fera réagir d'autres pays", selon Andrew Parsons.

Un record de cinquante nations, dont le Salvador qui participera pour la première fois, et un total d'environ 600 athlètes participeront à la prochaine édition. Organisés à Milan et Cortina d'Ampezzo, dans les Dolomites, les Jeux paralympiques retrouvent une région à la culture des sports d'hiver importante après deux éditions en Asie.

"Les sites et les paysages seront magnifiques", a ajouté le Brésilien. "Il existe un fort potentiel de croissance en termes de pays participants. J'ai cité la Chine, mais je pourrais également mentionner le Salvador, qui envoie pour la toute première fois des athlètes aux Jeux d'hiver. Cela montre que de plus en plus de pays s'intéressent aux sports paralympiques d'hiver."

La Russie, l'un des pays majeurs des sports d'hiver, ne sera pas présente malgré la levée de sa suspension en septembre. La plupart des fédérations internationales ont suspendu les athlètes russes à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022, bloquant ainsi leur qualification pour les Jeux paralympiques.

De son côté, le Comité international olympique (CIO) a maintenu sa suspension de la Russie et de la Biélorussie, autorisant seulement les athlètes de ces deux pays à participer aux Jeux olympiques de Milan-Cortina (6-22 février 2026) sous bannière neutre, sans hymne et sans drapeau et sans aucune équipe de sports collectifs.

Les mêmes conditions s'appliquaient à la Russie et à la Biélorussie lors des Jeux d'été de Paris 2024.

Andrew Parsons, également membre du CIO et vainqueur en septembre d'un troisième mandat à la tête de l'IPC, a assuré que les décisions différentes prises par le CIO et l'IPC n'affectaient pas les liens entre les deux organisations.

Il a également déclaré qu'il n'était pas un grand partisan des plans du CIO d'intégrer des sports d'été aux Jeux d'hiver.

Ce mois-ci, les Fédérations olympiques d'hiver se sont opposées aux éventuels projets du CIO d'inclure des sports d'été pour rendre les Jeux d'hiver plus attractifs.

En septembre, le CIO a mis en place un groupe de travail sur le programme olympique visant à revoir les programmes sportifs des Jeux olympiques.

"Je pense que nous devons avoir une discussion approfondie à ce sujet. Ma première réaction est que nous devons conserver l'identité des Jeux, et nous avons les Jeux d'été et les Jeux d'hiver", a estimé Andrew Parsons. "Il y a encore de la place pour le développement des sports d'hiver traditionnels dans le mouvement paralympique."

(Reportage de Karolos Grohmann, version française Vincent Daheron)