Le gouvernement confirme des débats avec vote à l'Assemblée sur la Défense puis le narcotrafic les 10 et 17 décembre

Maud Brégeon à l'Elysée à Paris le 26 novembre 2025 ( AFP / Thomas SAMSON )

Des débats suivis de votes auront bien lieu à l'Assemblée nationale le 10 décembre sur "la trajectoire d'augmentation des moyens de nos armées" et le 17 décembre sur le narcotrafic, a confirmé mercredi la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon.

Ces débats font partie des discussions parlementaires thématiques sur des sujets jugés prioritaires annoncées lundi par le Premier ministre Sébastien Lecornu face au "blocage" sur le budget au Parlement. Il s'agit de débats en vertu de l'article 50-1 de la Constitution, suivis d'un vote non contraignant pour l'exécutif.

Sur la défense nationale, "c'est un débat qui aurait dû avoir lieu dans la partie dépenses du projet de loi de finances", mais le volet recettes ayant été rejeté, il "n'aura pas lieu en première lecture", a expliqué la porte-parole devant la presse à l'issue du Conseil des ministres.

"Et donc le Premier ministre estimait absolument nécessaire sur un sujet aussi crucial et démocratique, aussi important, que l'Assemblée nationale et le Sénat puissent se prononcer sur la nécessité, encore une fois, d'augmenter les moyens alloués à nos armées", a-t-elle ajouté.

L'augmentation des crédits de la Défense (+6 milliards d'euros) est régulièrement présentée au sein du camp gouvernemental comme un argument pour faire adopter le projet de budget de l'Etat avant le 31 décembre, plutôt que de passer par une loi spéciale qui permet à l'Etat de fonctionner, mais sans investissements massifs.

"Sur les autres sujets qui ont été évoqués lundi, le Premier ministre échangera avec les différents groupes parlementaires pour définir les modalités et le calendrier des décisions qui devront être prises", a complété Maud Bregeon.

Le chef du gouvernement a annoncé lundi sa volonté de saisir le Parlement de différents débats thématiques (déficit, réforme de l'Etat, énergie, agriculture, sécurité) pour que les groupes se positionnent directement sur ces sujets en parallèle des débats sur les budgets de l'Etat et de la Sécurité sociale, dont les adoptions sont à ce stade très incertaines.