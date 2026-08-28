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Autodesk recule en raison de prévisions de bénéfices décevantes
information fournie par Reuters 28/08/2026 à 10:25
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions d’Autodesk ADSK.O reculent de 4,2 % à 259 dollars en pré-ouverture, après que le fabricant de logiciels a annoncé un bénéfice ajusté pour le troisième trimestre inférieur aux estimations de Wall Street

** La société prévoit un bénéfice ajusté par action de 3,04 à 3,09 dollars pour le troisième trimestre , ce qui est inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,14 dollars, selon les données de LSEG

** La société dépasse toutefois les estimations de chiffre d’affaires et de BPA ajusté du deuxième trimestre et revoit à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel

** Le titre se négociait récemment à un multiple de 20 fois les bénéfices prévisionnels, soit un niveau inférieur à sa moyenne sur cinq ans de 28, selon les données de LSEG, ce qui suggère qu'il pourrait être sous-évalué

** L'action ADSK affiche une baisse d'environ 8,6 % depuis le début de l'année, contre une hausse de 14,2 % pour le Nasdaq

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