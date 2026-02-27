Autodesk prévoit un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations grâce à la forte demande de logiciels de conception

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Autodesk ADSK.O a prévu jeudi un chiffre d'affaires annuel supérieur aux estimations de Wall Street, misant sur une demande croissante pour ses logiciels de conception et d'ingénierie.

Les actions de la société basée à San Francisco, en Californie, ont augmenté de plus de 1 % dans les échanges prolongés.

La demande pour les produits Autodesk augmente régulièrement dans les secteurs de la construction, de l'infrastructure et de la fabrication, avec des renouvellements d'abonnement en hausse et des accords d'entreprise en expansion parmi les grands clients.

L'entreprise propose des logiciels qui aident les utilisateurs à concevoir des bâtiments, des infrastructures et des produits en utilisant des modèles 3D riches en données plutôt que des plans traditionnels.

Ses outils sont également utilisés dans les films et les jeux pour créer des animations et des effets visuels en 3D et pour gérer la production.

En janvier, l'entreprise a déclaré qu'elle supprimerait environ 7 % de sa main-d'œuvre mondiale, soit approximativement 1 000 emplois, afin de réorienter ses dépenses vers sa plateforme en nuage et ses efforts en matière d'intelligence artificielle.

La société prévoit un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 compris entre 8,10 et 8,17 milliards de dollars, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 7,97 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Elle prévoit un bénéfice annuel ajusté entre 12,29 et 12,56 dollars par action, contre des estimations de 11,62 dollars chacune.

Pour le quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 19 % pour atteindre 1,96 milliard de dollars, dépassant les estimations de 1,91 milliard de dollars. Le bénéfice ajusté s'est élevé à 2,85 dollars par action, dépassant les estimations de 2,64 dollars.