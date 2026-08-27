Autodesk prévoit un bénéfice trimestriel inférieur aux estimations de Wall Street ; son cours de bourse recule

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Autodesk ADSK.O a annoncé jeudi un bénéfice ajusté pour le troisième trimestre inférieur aux attentes, ce qui a entraîné une chute de plus de 5 % de son cours en bourse lors des négociations après clôture, les investisseurs s'inquiétant des répercussions potentielles des outils d'IA sur l'éditeur de logiciels.

L'éditeur de logiciels de conception et de construction a indiqué qu'il enregistrait une hausse de ses coûts d'exploitation et de financement liée à l'acquisition, pour 3,6 milliards de dollars, de la société de logiciels de maintenance et d'exploitation MaintainX, finalisée au début du mois.

* Le créateur d’AutoCAD prévoit un bénéfice ajusté pour le troisième trimestre compris entre 3,04 et 3,09 dollars par action, soit un montant inférieur à l’estimation moyenne des analystes de 3,14 dollars, selon les données compilées par LSEG.

* L'entreprise a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les portant à 8,58 à 8,65 milliards de dollars, contre une estimation précédente de 8,51 à 8,58 milliards de dollars, ce qui témoigne d'une demande soutenue.

* Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre, s’élevant à 2,05 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 2,01 milliards de dollars, tandis que le bénéfice ajusté par action, à 3,30 dollars, a surpassé les prévisions du marché, qui s’établissaient à 3,12 dollars.

* Les logiciels d’Autodesk sont utilisés par les architectes, les ingénieurs, les constructeurs, les industriels et d’autres professionnels pour concevoir des bâtiments, des produits et des infrastructures.

* Les valeurs du secteur des logiciels ont globalement subi des pressions cette année, les investisseurs craignant que des outils d’IA polyvalents de plus en plus performants ne viennent perturber, voire remplacer, certaines fonctions spécialisées.

* En mai, Autodesk a conclu un accord en vue d’acquérir MaintainX afin de renforcer son offensive dans le domaine de l’IA.