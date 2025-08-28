 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Autodesk augmente ses prévisions de revenus et de bénéfices pour l'exercice 2026
information fournie par Reuters 28/08/2025 à 22:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 août - ** Les actions de la société de logiciels de conception Autodesk ADSK.O augmentent de 11,3 % à 321 $ dans les échanges prolongés

** La société revoit à la hausse ses prévisions de revenus pour 2026, qui devraient se situer entre 7,03 et 7,08 milliards de dollars, contre 6,93 à 7 milliards de dollars précédemment

** ADSK s'attend maintenant à ce que le bénéfice ajusté pour l'ensemble de l'année se situe entre 9,80 $/action et 9,98 $/action, contre une prévision antérieure de 9,50 $/action à 9,73 $/action

** La société affiche un bénéfice ajusté de 2,62 $/action au deuxième trimestre, contre une prévision de 2,45 $/action - données compilées par LSEG

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a baissé de 2,4 % depuis le début de l'année

