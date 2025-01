Auto : "La partie n'est pas finie" pour les équipementiers européens (Crédit Mutuel AM)

(AOF) - "L’industrie automobile européenne tarde à se transformer en termes industriels afin de résister à l’agressivité des acteurs chinois, affirme Elodie Chrzanowski, responsable adjointe Analyse Crédit, Crédit Mutuel Asset Management dans une note sur les équipementiers du Vieux Continent. Selon elle, "ce n'est qu'une question de temps avant que les constructeurs automobiles en Europe commencent à s'approvisionner en composants auprès de fournisseurs chinois": ces nouveaux entrants "sont très bien placés pour gagner des parts de marché en Europe au cours des trois à cinq prochaines années".

La gérante liste parmi les atouts de acteurs chinois "des processus de validation courts, des empreintes dans les pays à bas coûts (Europe de l'Est, Maroc), une présence tout au long de la chaîne de valeur (des batteries aux voitures finies), des stratégies commerciales agressives et une forte capacité à absorber les pertes à court terme" . C'est pour ces raisons selon elle que les coûts des fournisseurs chinois sont "de 20 % à 30 % inférieurs à ceux des fournisseurs occidentaux".

"La partie n'est pas finie pour les équipementiers européens" conclut-elle cependant, car "il est peu probable que les nouveaux entrants se livrent une concurrence acharnée sur toutes les catégories de produits". Si les fournisseurs chinois "ont un avantage concurrentiel certain en matière d'électronique et de logiciel", ils "ne sont pas des leaders technologiques" pour les pièces complexes et lourdes telles que la motorisation, la transmission, le châssis, les sièges . Ce sont davantage les fournisseurs européens qui "ont développé un fort savoir-faire et des normes de qualité et de fiabilité élevées depuis des décennies".