Auto File : Rivian fait les choses en grand en faisant les choses en petit

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) 8 mars - Joe White Correspondant Global Autos Salutations de la Motor City! Décisions, décisions, décisions! Si je gagnais à la loterie, quel nouveau véhicule achèterais-je pour fêter l'événement? Il y a plus de 99 problèmes dans le monde aujourd'hui, mais le manque de choix sur le marché de l'automobile n'en fait pas partie. Que diriez-vous d'une Dodge Charger Daytona électrique d'une puissance équivalente à 670 chevaux? (Surprise! Il y aura aussi des versions à essence - wink, wink!) Ou bien je pourrais mettre 100 dollars pour commander un adorable SUV électrique Rivian R2 (et peut-être même R3!) À moins que je ne préfère un camion Scout électrique? À pile ou face? Les deux arriveront en 2026. Mais si j'ai vraiment le vent en poupe, je pourrais m'offrir un Land Rover Defender vintage électrifié de l'entreprise de restauration britannique Everrati. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de 159 950 GBP ($205 903,64) (plus un supplément pour les taxes) et d'un Defender sans rouille avec un titre de propriété vierge. J'ai plus de chances d'acquérir le premier que le second. Je m'en tiendrai à mon Town Wagon patiné. C'est amusant d'y penser. Mais nous avons des choses sérieuses à faire avant l'heure de fermeture. C'est parti pour un bon week-end! Aujourd'hui - * Les investisseurs saluent le pivot stratégique de Rivian * Les baisses de prix ne suffisent pas à relancer le marché chinois des véhicules électriques * L'état de l'Union - c'est-à-dire l'UAW. * R3 applaudit Rivian Rivian a augmenté sa capitalisation boursière de près de 2 milliards de dollars jeudi et vendredi en annonçant son intention de retarder la construction d'une usine de 5 milliards de dollars en Géorgie () et de commencer à construire sa gamme de SUV électriques R2 plus abordables dans son usine existante de Normal (Illinois). Le gain de capitalisation boursière correspond à peu près aux 2 milliards de dollars qui devraient être économisés en transférant la production initiale de R2 à Normal - une décision que certains investisseurs ont demandé au directeur général RJ Scaringe, alors que les liquidités de Rivian s'amenuisaient. Scaringe a reçu des acclamations virtuelles de Wall Street pour avoir retardé l'investissement dans la Géorgie. Il a reçu de vraies acclamations de la part d'une foule de fans de Rivian rassemblés dans un théâtre de Laguna Beach, en Californie, jeudi, lorsqu'il a dévoilé les futurs modèles Rivian visant à élargir les ventes de la marque au-delà du public très aisé - et insuffisamment nombreux - des modèles R1 à 80 000 $ et plus, en vente aujourd'hui. La R2, qui arrivera en 2026 et débutera à 45 000 dollars, était attendue. Mais Scaringe a réservé une surprise de type Steve Jobs "one more thing" : Un break crossover compact plus petit que le R2 qui pourrait avoir un prix de départ encore plus bas. Bien entendu, il s'agit du R3. La date de lancement et le prix de base exact sont encore à déterminer. M. Scaringe était l'un des deux citoyens américains les plus en vue qui devaient prononcer un discours à l'adresse jeudi. M. Scaringe semble avoir réussi son atterrissage avec le pivot stratégique sur l'usine de Géorgie et la démonstration que l'usine de création de produits de Rivian a gardé le cap malgré une année de licenciements et de stress financier . Aujourd'hui, Rivian doit faire face aux deux prochaines années avant que les livraisons de R2 ne commencent - et s'accrocher aux commandes alors que Tesla et d'autres rivaux réduisent les prix. * Lecture essentielle * Les futurs VE seront moins chers à construire , plus chers à réparer * Exclusif: Saudi Aramco veut exploiter le lithium * Pourquoi Elon Musk voulait fusionner Tesla et OpenAI * Le marché chinois des VE connaît un nouveau ralentissement Malgré les baisses de prix incessantes des constructeurs chinois de véhicules électriques, la croissance des ventes de véhicules entièrement électriques a ralenti au cours des deux premiers mois de 2024, passant de 20,8 % l'année précédente à 18,2 %, selon de nouvelles données. La dynamique du plus grand marché automobile du monde est de plus en plus complexe. Les ventes décevantes de Tesla en Chine sont-elles le résultat de la baisse des prix de BYD ou la manifestation d'un désintérêt plus large des consommateurs chinois pour les marques étrangères ? Une chose semble claire: les franchises de moteurs à combustion sont prises entre deux feux. Les ventes de tous les véhicules dits à énergie nouvelle - y compris les véhicules entièrement électriques et les véhicules hybrides rechargeables de plus en plus demandés - ont augmenté de 37,5 % en janvier et février. C'est plus de deux fois le taux de croissance du marché dans son ensemble. Les véhicules électrifiés représentent désormais 35 % du marché chinois. Les véhicules à essence ont perdu environ 30 points de part de marché depuis début 2021, selon les données de la China Passenger Car Association. En d'autres termes: Les constructeurs de voitures à combustion ont renoncé à l'équivalent de 9 millions de véhicules de ventes annuelles en Chine au cours des trois dernières années, sur la base des niveaux de ventes de 2023. Cela représente une production de 30 à 36 usines. BYD annonce désormais que les véhicules électriques sont moins chers que les véhicules à essence (), alors que les prix de modèles tels que la Seagull sont inférieurs à l'équivalent en dollars américains de 10 000 dollars. Plus la demande chinoise de véhicules restera faible, plus les constructeurs automobiles chinois seront poussés à mettre des véhicules de toutes sortes sur des bateaux à destination d'autres marchés . Il n'est donc pas étonnant que les décideurs politiques aux États-Unis et en Europe multiplient les appels en faveur de droits de douane protecteurs . * Les organisateurs de l'UAW font le triage Le président de l'UAW, Shawn Fain , a obtenu un siège près de la première dame et une ovation du président américain Joe Biden lors du discours sur l'état de l'Union de jeudi - un coup de pouce opportun pour le dirigeant syndical alors que ses organisateurs luttent pour gagner les travailleurs des constructeurs automobiles non syndiqués aux États-Unis. La campagne sans précédent de l'UAW visant à organiser en une seule fois toutes les usines automobiles américaines non syndiquées a progressé. La moitié des travailleurs de l'usine d'assemblage Mercedes-Benz en Alabama et de l'usine de véhicules Volkswagen à Chattanooga, Tennessee, ont signé des cartes indiquant qu'ils souhaitaient être représentés par l'UAW. Dans une usine de composants Toyota dans le Missouri et dans l'usine de véhicules Hyundai en Alabama , le syndicat a déclaré que 30 % des travailleurs avaient signé. Le syndicat affirme que 10 000 travailleurs de 13 constructeurs automobiles ont signé pour soutenir l'effort de syndicalisation. Cependant, il reste encore environ 140 000 travailleurs dans le secteur non syndiqué de l'automobile. Les usines d'assemblage et de batteries de Tesla en Californie, au Nevada et au Texas (), les plus grandes usines d'assemblage de Toyota aux États-Unis et toutes les activités de Honda ne figurent pas, jusqu'à présent, sur la liste publique des réussites de l'UAW en matière de syndicalisation. M. Fain n'a pas grand-chose à faire pour entrer dans l'histoire. Gagner un vote pour représenter tous les travailleurs de l'une des principales usines automobiles américaines non syndiquées serait une victoire de plus que le syndicat a obtenue en deux décennies d'efforts. Mais la montagne est abrupte. * L'usine Tesla en panne d'électricité L'incendie criminel qui a détruit l'alimentation électrique de l'usine d'assemblage de véhicules Tesla à Berlin entraînera la fermeture de l'usine jusqu'au 17 mars , a déclaré l'entreprise. Les autorités allemandes enquêtent sur les preuves que le sabotage est l'œuvre d'un groupe de gauche qui a déjà ciblé des infrastructures . L'incident de Tesla a suscité une nouvelle vague d'inquiétude parmi les dirigeants politiques et industriels allemands quant à la vulnérabilité des infrastructures critiques. Entre-temps, les analystes ont commencé à revoir à la baisse leurs estimations concernant la production et les bénéfices de Tesla pour le premier trimestre. La perte de production à Berlin, combinée aux coûts de la guerre des prix en Chine, pourrait faire basculer Tesla dans le rouge , a averti Morgan Stanley. * Un conflit sur la politique climatique en Oz Tesla et Volkswagen ont quitté le lobby de l'industrie automobile australienne dans le cadre d'un différend sur la réponse du groupe aux propositions du gouvernement visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre des véhicules. Tesla et VW ont déclaré qu'ils soutenaient le plan du gouvernement visant à augmenter les incitations pour les importations de véhicules propres et à pénaliser les importateurs de véhicules plus polluants. Toyota, le constructeur automobile dominant sur le marché, s'oppose à ces propositions. Toyota a choisi de limiter les investissements dans les véhicules électriques, arguant que ses hybrides essence-électricité constituent une approche plus économique de la réduction des émissions de CO2. Cette querelle illustre la manière dont les positions des constructeurs automobiles en matière de politique climatique sont déterminées par les paris technologiques et les produits que chaque entreprise a faits. * Tours de piste rapides LaChine approuvera la création d'une coentreprise entre Stellantis et Leapmotor , ont déclaré des sources à Reuters. C'est une bonne nouvelle pour Stellantis, qui souhaite utiliser les modèles de VE de Leapmotor pour rivaliser sur divers marchés avec d'autres fabricants chinois de VE à bas prix. Tesla a obtenu une décision importante dans le cadre d'un procès intenté par des clients mécontents que leurs véhicules n'offrent pas l'autonomie promise. Un juge a décidé que les clients mécontents devront poursuivre leur action dans le cadre d'une procédure d'arbitrage individuelle, et non d'un recours collectif. Les gendarmes européens du commerce ont des preuves que le gouvernement chinois a subventionné les fabricants chinois de véhicules électriques par des transferts directs d'argent et de biens, ainsi que par l'exonération de taxes, selon un document publié par la Commission européenne cette semaine. L'Europe a prévenu qu'elle imposerait des droits de douane plus élevés sur les VE fabriqués en Chine afin de compenser l'impact des subventions gouvernementales. Les constructeurs automobiles européens ont tiré la sonnette d'alarme face à l'augmentation des ventes de VE chinois à bas prix. Washington menace également de construire des murs plus grands pour empêcher l'entrée des VE chinois. À partir de 2028,Nissan repr endra à son partenaire Mitsubishi la construction de l'un de ses modèles de VE les plus réussis . La mini-voiture Nissan Sakura a été la première voiture électrique vendue au Japon l'année dernière, mais cela signifie détenir une grande part d'un marché très restreint. L'usine d'origine du modèle T à Détroit a fêté ses 120 ans cette semaine. Le temps passe vite. CATL et BYD ont représenté ensemble 54 % de la production mondiale de batteries pour VE, selon les données compilées par SNE Research et rapportées par CNEVPost.com. Aucune entreprise américaine ne figure dans le top 10. Auto File est publié le mardi et le vendredi. Vous pensez que votre ami ou collègue devrait nous connaître? Faites-lui suivre cette lettre d'information. Ils peuvent également s'abonner ici. (1 $ = 0,7768 livre)