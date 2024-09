"Autant de touristes internationaux" cet été qu'en 2023 (gouvernement)

(AOF) - "Après un été 2023 qui a battu tous les records de fréquentation et de dépenses, l’économie touristique amorce une tendance à la stabilisation et à la normalisation". C’est ce qu’affirment les services d’Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Entreprises, du Tourisme et de la Consommation qui a présenté ce mardi le bilan touristique de la période estivale 2024.

"Si la fréquentation annuelle devrait atteindre, dans l'ensemble, les niveaux de l'année dernière, la saison estivale 2024 se dessine de manière plus nuancée, entre des territoires qui ont fortement bénéficié de la locomotive olympique, et d'autres qui ont subi une météo dégradée et des évolutions des comportements de consommation", précise l'exécutif.

Les taux de départ en France restent stables sur l'ensemble de l'été 2024 par rapport à 2023. 65% des Français sont partis en vacances ou en week-end sur les mois de juillet et août, en recul de deux points par rapport à l'an dernier. La part des Français restés sur le territoire national demeure également stable par rapport à 2023 (88% contre 89%).

L'été 2024 a vu une "moindre fréquentation des hébergements collectifs marchands" (-5% pour l'hôtellerie de plein air sur juillet et août par rapport à 2023 sur l'ensemble de la saison, avec des taux d'occupation en baisse de -0,9 point dans l'hôtellerie). Cette baisse s'est faite au profit des hébergements individuels, comme le locatif (+10% de nuits réalisées en juillet et +13% en août), souvent perçus comme plus avantageux économiquement et plus souples en termes d'organisation des vacances (notamment pour les courts séjours).

L'été 2024, tiré par les Jeux Olympiques, aura attiré "autant de touristes internationaux que 2023", avec une fréquentation "quasiment égale en termes de nuitées". C'est Paris qui a le plus profité de cette afflux, avec un nombre de touristes étrangers en hausse de 13% sur la période des Jeux.

Cet événement a notamment contribué à l'attraction des clientèles lointaines, avec sur juillet et août des arrivées aériennes en hausse pour la Chine (+43%), le Japon (+13%) et les Etats-Unis (+13%).