Australie: la banque ANZ va payer 136 millions d'euros d'amende pour "mauvaise conduite généralisée"
information fournie par Boursorama avec AFP 15/09/2025 à 08:07

( AFP / WILLIAM WEST )

( AFP / WILLIAM WEST )

La banque ANZ, l'une des quatre plus importantes d'Australie, va payer une amende de quelque 136 millions d'euros pour "mauvaise conduite généralisée", a annoncé lundi le régulateur financier national.

ANZ est sanctionnée notamment pour avoir "agi de manière déraisonnable" à propos d'une obligation de 14 milliards de dollars (12 milliards d'euros) émise par le gouvernement australien, a précisé la Commission des titres et investissements australienne.

Elle est également accusée d'avoir "échoué à répondre à des centaines de lettres de clients" concernant des difficultés de paiement, communiqué des informations fausses ou trompeuses sur ses taux de rémunération d'épargne, et de ne pas avoir remboursé des frais appliqués à des clients décédés.

Cette amende (de 240 millions de dollars australiens) est la plus importante jamais annoncée par le régulateur national contre une entité seule, a déclaré Joe Longo, le chef de la Commission.

"ANZ a trahi la confiance des Australiens encore et encore", a-t-il fustigé.

