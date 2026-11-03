AustralianSuper mise sur les "pioches et pelles" de l'IA pour surmonter les bouleversements mondiaux liés à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le fonds mise sur les puces électroniques et les centres de données hyperscale malgré les turbulences du marché.

* Nvidia, Microsoft et Alphabet figurent toujours parmi les principales positions du fonds liées à l'IA.

* Selon le fonds, la volatilité du secteur de l’IA reflète l’évolution rapide de l’industrie, mais la demande à long terme en infrastructures reste intacte.

par Scott Murdoch

Le plus grand fonds de pension australien, AustralianSuper, gérant 430 milliards de dollars australiens (301,7 milliards de dollars US), a déclaré qu’il resterait fidèle aux "pioches et pelles" du secteur de l’IA alors qu’il traverse une période de turbulences sans précédent sur le marché mondial des valeurs technologiques.

Mark Hargraves, responsable des activités internationales d’actions et de capital-investissement chez AustralianSuper, a déclaré que le fonds estimait que les fabricants de puces et les centres de données hyperscale résisteraient à la tempête qui secoue actuellement le secteur de l’IA.

Ces commentaires illustrent la manière dont l’un des plus grands investisseurs australiens positionne ses participations dans l’IA, alors que les doutes s’amplifient quant à la capacité des bénéfices du secteur à justifier ses valorisations astronomiques.

L’une des principales expositions liées à l’IA de la société basée à Melbourne dans son portefeuille équilibré est Nvidia

NVDA.O , dont elle détient environ 3,05 milliards de dollars australiens d’actions, selon des documents récents. Elle détient davantage d’actions du fabricant de puces dans d’autres options de fonds.

AustralianSuper détient également environ 2,3 milliards de dollars australiens chacun dans Microsoft MSFT.O et Alphabet

GOOGL.O , comme le montrent ces documents, ainsi que des participations dans SK Hynix 000660.KS , SpaceX SPCX.O , Meta

META.O , Broadcom AVGO.O et Micron MU.O .

"Les grands modèles linguistiques nécessitent de la puissance de calcul, et ce sont les hyperscalers qui la fournissent grâce à leurs centres de données; or, cette puissance de calcul repose sur les puces", a déclaré M. Hargraves à Reuters lors d’une interview le 28 octobre.

"Nous nous sommes jusqu’à présent concentrés sur ce que nous appelons les "pioches et pelles". Mais à mesure que le paysage évolue, nous voyons de nouvelles opportunités se dessiner et nous ajustons nos positions en conséquence."

À l’échelle mondiale, les actions du secteur de l’IA ont reculé face aux doutes croissants quant à la capacité des bénéfices à suivre le rythme des valorisations élevées, ce qui a incité les investisseurs à réévaluer leurs positions surchargées après une longue période de hausse.

Pourtant, de nombreux gestionnaires de fonds restent optimistes quant aux perspectives à long terme du secteur, pariant que la demande en puces d’IA, en centres de données et en infrastructures associées a encore de beaux jours devant elle.

Les actions liées à l’IA représentaient désormais environ 40 % du marché boursier mondial, a indiqué M. Hargraves, ajoutant que la croissance de ce secteur et son influence sur les marchés constituaient l’émergence la plus rapide d’un thème d’investissement majeur qu’il ait observée en plus de 30 ans de carrière dans le domaine des actions.

"J’ai observé de nombreuses évolutions au fil du temps. Je pense que dans ce cycle, le rythme de l’évolution est plus rapide que lors des cycles précédents", a-t-il déclaré.

"Une partie de la volatilité que vous observez reflète cette rapidité du changement. Elle entraîne des évolutions assez rapides et le mieux est de devoir constamment réévaluer la situation."

M. Hargraves a précisé que, bien qu’AustralianSuper ait investi dans Anthropic avant son introduction en bourse, il ne ferait aucun commentaire sur les intentions du fonds concernant la prochaine vente d’actions, qui valoriserait la société américaine entre 1 500 milliards et 2 000 milliards de dollars.

Il a toutefois ajouté que cette introduction en bourse permettrait aux investisseurs de mieux cerner les perspectives financières des grands modèles linguistiques.

(1 dollar US = 1,4253 dollar australien)