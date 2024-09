Auris Gestion s'offre IDAM

(AOF) - Auris Gestion, société de gestion indépendante, fondée en 2004 et spécialisée dans la gestion privée et l’asset management, annonce l’acquisition de la société de gestion IDAM. Cette acquisition permet à Auris Gestion d’élargir son offre en étoffant notamment sa gamme de fonds actions en France et en Europe et ses compétences internes sur les actions européennes.

Fondée en 2017, IDAM se distingue par son expertise sur les petites et moyennes valeurs en France et en Europe. Sa stratégie de développement repose sur la conviction que la croissance économique est toujours portée par celle des PME et ETI.

La société IDAM sera ensuite absorbée par Auris Gestion, par voie de transmission universelle de patrimoine. Les équipes de gestion d'IDAM seront ainsi totalement intégrées dans celles d'Auris Gestion.

Auris Gestion, qui analyse d'autres acquisitions stratégiques, conservera la relation de travail, structurelle et source de valeur ajoutée, avec le cabinet indépendant de conseil et d'analyse financière dénommé IDMidCaps, qui fait partie des acteurs de référence sur le segment des small & mid caps.