Auris Gestion et Vivienne Investissement nouent un partenariat stratégique

(AOF) - Auris Gestion et Vivienne Investissement annoncent leur rapprochement dans le cadre d'un partenariat stratégique destiné à renforcer l'expertise et les moyens déployés au service des investisseurs. Tout en continuant de bénéficier de l'expertise reconnue de modélisation et d'innovation de l'équipe de Vivienne Investissement (renommée Vivienne Innovation), Auris Gestion va assurer la gestion financière des trois fonds dénommés : Bréhat, Ouessant et Mach 3. Cette reprise en gestion est effective depuis le 15 septembre 2025 (opération agréée par l'AMF en date du 5 septembre 2025).

Les interactions entre Vivienne Innovation et Auris Gestion ont été conçues pour " préserver intégralement les stratégies d'investissement de ces trois fonds de recherche de performance absolue et l'esprit d'innovation et de technicité qui les anime ".

La gestion de ces fonds continuera ainsi de s'appuyer sur les modèles développés, maintenus et suivis par Vivienne Innovation tout en étant réalisée par Auris Gestion.

Dans cette nouvelle organisation, l'équipe de Laurent Jaffrès continuera ainsi d'accompagner le déploiement des stratégies d'investissement de ces trois fonds.

Dans ce cadre, Laurent Jaffrès, président et fondateur de Vivienne Investissement, rejoint les équipes d'Auris Gestion comme directeur de la recherche.

Vivienne Innovation réalise une prestation de services, à forte valeur ajoutée, au bénéfice des trois fonds.

Bréhat est un OPCVM long/short sur la volatilité visant à assurer une couverture en cas de krach tout en conservant une stratégie de portage en marché serein (objectif de volatilité annualisée d'environ 12%).

Ouessant est un fonds flexible et diversifié multi-classes d'actifs, centré sur la gestion du risque, avec pour objectif une performance régulière supérieure à l'€STR. (objectif de volatilité annualisée d'environ 8%).

Mach 3 est un fonds flexible et diversifié multi-classes d'actifs. Il vise une performance absolue grâce à une gestion scientifique et disciplinée (objectif de volatilité annualisée d'environ 20%).