Aurea : les taxes sur l'aluminium et les provisions pèsent sur 2025
information fournie par Zonebourse 29/04/2026 à 09:32
Selon le communiqué officiel, le chiffre d'affaires annuel ressort à 200,6 MEUR, en recul de 4,8%.
Dans un marché de l'aluminium particulièrement perturbé, l'excédent brut d'exploitation chute de 41,2% à 9,2 MEUR.
La rentabilité a également été grevée par une provision de 2,7 MEUR liée au dépôt de bilan de Flaurea Chemicals, survenu début 2026.
Pour s'adapter, l'industriel a réduit ses volumes de production et s'est davantage tourné vers des prestations de services et le recyclage innovant de canettes.
Le point positif de cette publication réside dans la solidité retrouvée du bilan. La vente de M Lego en juillet 2025 a permis de ramener l'endettement financier net à 9,9 MEUR, contre 22,4 MEUR fin 2024. Le groupe dispose désormais d'une trésorerie de 36,3 MEUR, lui offrant une marge de manoeuvre pour ses futurs investissements industriels.
Pour 2026, la visibilité reste limitée sur les carnets de commandes.
Le conseil d'administration a décidé de ne pas verser de dividende complémentaire, privilégiant la prudence dans un environnement économique encore incertain.
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