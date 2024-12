Auplata : sanctions de l’AMF pour manipulation de marché

(AOF) - L’AMF annonce que dans sa décision du 11 décembre 2024, sa Commission des sanctions a infligé à la société minière Auplata, à son ancien PDG et à ses commissaires aux comptes, des sanctions comprises entre 50 000 et 300 000 euros pour "manipulation de marché par diffusion d’informations fausses ou trompeuses". La Commission a également prononcé des sanctions comprises entre 1 000 0000 et 1 500 000 euros à l’encontre de Pierre Vannineuse et des sociétés European High Growth Opportunities Manco (Ehgo Manco) et Alpha Blue Ocean pour manipulation de cours.

Le 30 octobre 2017, Auplata a conclu avec le fonds Ehgo SF, un contrat de financement par émission d'obligations à durée indéterminée à option de remboursement en numéraire et/ou en actions nouvelles et/ou existantes (Odirnane) avec bons de souscription d'actions (BSA). La Commission a retenu qu'Auplata avait diffusé des informations "fausses ou trompeuses", dans le communiqué de presse du 30 octobre 2017 relatif à ce contrat: sa présentation "ne mentionnait pas l'existence d'une clause essentielle, ce qui donnait aux investisseurs une perception inexacte du coût du financement".

La Commission des sanctions de l'AMF a également considéré qu'"en ne décrivant pas le mécanisme de cette clause, en ne mentionnant pas les compléments de prix versés à la suite de sa mise en œuvre et en ne la présentant pas dans une analyse des risques pour sa continuité d'exploitation", Auplata avait diffusé des informations fausses ou trompeuses dans l'annexe de ses comptes consolidés 2017, publiée le 27 avril 2018. La Commission impute ces manquements à M. Tamagno, en sa qualité de dirigeant d'Auplata.

Les fonds Ehgo et Alpha Blue Ocean et leur dirigeant condamnés

La Commission a également retenu que le fonds Ehgo SF, qui avait conclu avec Auplata le contrat de financement du 30 octobre 2017, avait cédé un nombre important d'actions Auplata "en méconnaissance de ses engagements de conservation et de limite du volume quotidien de vente communiqués au public". Elle a considéré que ce comportement était "constitutif d'une manipulation de cours caractérisée" à l'égard des sociétés Ehgo Manco et sa maison-mère Alpha Blue Ocean, qui disposaient de pouvoirs pour gérer le fonds, ainsi qu'à l'égard de M. Pierre Vannineuse, leur dirigeant.

L'AMF souligne que cette décision "peut faire l'objet d'un recours". Contactés par AOF, Alpha Blue Ocean et Pierre Vannineuse ne nous ont pas répondu à temps.