AUPLATA MINING GROUP : Visite de Madame la Ministre des Outre-mer sur le site de la nouvelle usine de Dieu Merci - Résultats mensuels d'AMG

Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) a le plaisir de faire part de la visite de Madame la Ministre des Outre-mer le 27 novembre 2019 sur le site de la nouvelle usine de Dieu Merci.

À la suite de la signature de l'arrêté préfectoral complémentaire autorisant la mise en production de son usine en date du 21 novembre 2019, AMG a été sollicitée afin d'organiser une visite sur le site dans le cadre du déplacement de Madame la Ministre de l'Outre-Mer, Annick Girardin, en Guyane française.

Le 27 novembre 2019, la société a eu l'honneur de recevoir sur le site de Dieu Merci :

La Ministre des Outre-mer, Madame Annick Girardin ;

Monsieur le Sénateur Georges Patient ;

Le Député de la 2 ème circonscription de Guyane, Monsieur Lenaïck Adam ;

Le Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, Monsieur Rodolphe Alexandre ;

La Vice-Présidente de la Collectivité Territoriale de Guyane, déléguée à l'Aménagement du Territoire, aux Transports et au Logement, Madame Isabelle Patient ;

Le Préfet de Guyane, Monsieur Marc Del Grande ;

Le Maire de Saint-Élie, Madame Véronique Jacaria ;

Le Général Stéphane Bras, Commandant de la gendarmerie de Guyane.

Cette visite a permis :

de présenter le site de l'usine ainsi que son mode de fonctionnement à l'ensemble des invités ;

une discussion informelle et en toute confiance durant laquelle les invités ont pu aborder l'ensemble des sujets qu'ils souhaitaient ;

un échange ouvert et convivial entre Madame la Ministre des Outre-mer et des salariés d'AMG.

À la suite de cette visite :

Madame la Ministre des Outre-mer, dans son discours de clôture devant les membres de la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG) et du Conseil Économique, Social, Environnemental, de la Culture et de l'Éducation de Guyane (CESECEG) a notamment abordé les questions relatives à l'exploitation aurifère en Guyane (pages 15 à 17 du discours intégral consultable en cliquant ici).

Monsieur le Sénateur George Patient a précisé dans un tweet le 27 novembre 2019 :

" J'ai visité ce jour l'usine de cyanuration d'@AUPLATA1 à #stElie. Grand moment d'échange avec les 75 salariés rassurés sur le maintien de leur emploi avec l'autorisation obtenue de démarrer la production. Une décision qu'il convient de saluer. L'activité aurifère n'est pas morte ! " (Lire ici : https://twitter.com/GeorgesPatient/status/1199806843352158210)

Ce dernier a également mis en ligne un des échanges entre Madame la Ministre des Outre-mer et une des salariés d'AMG, lire ici https://twitter.com/GeorgesPatient/status/1199800010843533312.

La Collectivité Territoriale de Guyane, en la personne de son Président Monsieur Rodolphe Alexandre, a mis en ligne sur son compte Facebook un compte rendu de cette visite en précisant notamment :

" Après avoir présenté leur structure, les employés ont échangé avec la Ministre et le Président et ont fait part de l'intérêt et de la fierté qu'ils portent à travailler au sein d'une structure telle que celle-ci et dont les emplois étaient menacés il y a encore quelques mois. Ce projet aujourd'hui contribue au développement économique du territoire."

Résultats mensuels de production d'AMG Pérou

Au mois de novembre, AMG Pérou a maintenu le cap, d'une part avec la production de 557 tonnes de concentrés de plomb (budget : 560 tonnes) et d'autre part avec la production de 1 084 tonnes de concentré de zinc (Budget : 1 082 tonnes).

Au 30 novembre, les chiffres de production accumulés s'établissent au-dessus du budget :

5 675 tonnes de concentré de plomb (+4% par rapport au budget)

10 496 tonnes de concentré de zinc (+3% par rapport au budget)

Ces résultats satisfaisants associés à la stabilité des coûts de production permettent d'envisager une marge opérationnelle intéressante, en phase avec le budget.

