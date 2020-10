AUPLATA MINING GROUP : Point de situation sur l'arrêté des comptes

Auplata Mining Group - AMG (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) réalise un point de situation sur l'arrêté de ses états comptables.

AMG annonce que le Tribunal Mixte de Cayenne a octroyé la prorogation de la tenue de l'assemblée au plus tard le 30 novembre 2020.

Conformément aux communiqués de presse en date des 30 avril 2020, 30 juin 2020 et 21 septembre 2020, la Société et les Commissaires aux Comptes du Groupe font tous leurs efforts pour clôturer les comptes dans le respect des normes comptables internationales (IFRS) applicables aux opérations complexes intervenues en 2018 et 2019.

Le Groupe publiera dans les meilleurs délais, par communiqué de presse, un bilan et compte de résultat synthétique.

La Société confirme son souhait de tenir physiquement l'assemblée générale d'approbation des comptes 2019, mi-novembre 2020 dans un lieu respectant les règles sanitaires liées à la Covid -19 et qui sera précisé ultérieurement par communiqué de presse.

AMG en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et coté sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif du groupe AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

Code ISIN : FR0013410370 - code mnémonique : ALAMG - Classification ICB : 1777 - Gold Mining.

Pour plus d'information sur la société Auplata Mining Group : Auplatamininggroup.com - Twitter : @AUPLATA1

Contact

ACTUS FINANCE

Mathieu Omnes Relations investiseurs momnes@actus.fr +33 (0)1 53 67 36 92 Nicolas Bouchez Relations presse nbouchez@auplata.fr +33 (0)1 53 67 36 74