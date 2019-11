AUPLATA MINING GROUP : Point d'avancement des opérations au 7 novembre 2019

Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) réalise un nouveau point d'avancement de ses opérations au 7 novembre 2019.

GUYANE FRANÇAISE

Opérations

Les opérations de cold commissionning (tests à froid) de l'usine de lixiviation de Dieu Merci, et plus spécifiquement la mise en place du système d'élution, ont été réalisées avec succès.

Le laboratoire est opérationnel depuis le mois de juin 2019.

Administration, finance et comptabilité

Luc Gérard, Président - Directeur général d'Auplata Mining Group, a effectué un déplacement en Guyane française du 21 au 24 octobre 2019. A cette occasion, il a rencontré l'ensemble des parties prenantes (Mairie de Saint-Élie, CTG - Collectivité Territoriale de Guyane, MEDEF - Mouvement des entreprises de France, etc.).

Luc Gérard a confirmé lors de ces échanges la volonté d'AMG de poser un cadre de dialogue de concertation et de compréhension mutuelle, AMG souhaitant inscrire son projet dans une dynamique de partenariat avec l'ensemble des acteurs de Guyane.

Lors de son rendez-vous avec Rodolphe Alexandre, Président de la Collectivité Territoriale de Guyane, la société a confirmé son intention de continuer à participer au développement des projets avec la Mairie de Saint-Élie ainsi qu'aux échanges avec l'ensemble des acteurs socio-professionnels, notamment ceux représentés par le MEDEF. Le souhait de participer pleinement au développement de la Guyane française, en accroissant la formation professionnelle, a été réitéré.

Exploration

Une nouvelle zone d'exploration située à l'extrémité ouest de la concession de Dieu Merci, baptisée « Zone Espoir », a été prospectée par l'équipe de géologues d'exploration.

Les tranchées ont pour objectif :

TR 01 et TR 02 : recouper la structure minéralisée N140°E qui présente de fortes teneurs selon les échantillons (2014)

: recouper la structure minéralisée N140°E qui présente de fortes teneurs selon les échantillons (2014) TR 03 et TR 05 : recouper un axe résistif orienté N80°E

: recouper un axe résistif orienté N80°E TR 04 : vérifier l'extension sud-est de la structure orientée N140°E.

Le logging (carottage électrique) des TR 01 et TR 03 montre que la zone présente un fort potentiel avec des veines subverticales d'épaisseur métrique riches en boxworks (coffrets) de pyrite et d'oxydes de fer (goethite et hématite). Une veine de quartz de 5 m de « puissance » a été mise à jour lors de l'implantation, celle-ci se situe sur l'axe de plis mis en évidence par les récents travaux d'interprétation géophysique complétées en 2019. Il est à noter que des veines d'extension au contact de la structure principale présentent de l'or visible associé à une forte goethisation.

Réhabilitation, environnement, social et communautés

Les travaux de réhabilitation du secteur de Paul Isnard, "Crique Lézard " ont redémarré. Une équipe technique est sur place afin de réaliser un avancement prévisionnel de réhabilitation de 30 hectares à fin décembre 2019.

PÉROU

Opérations

Au 30 octobre 2019, la production de concentré est en phase avec les prévisions budgétaires :

4 875 tonnes de concentré de plomb (+5% par rapport au budget)

9 123 tonnes de concentré de zinc (+3% par rapport au budget)

Les travaux d'agrandissement du bassin de résidus de Suyckutambo se poursuivent. Un audit visant à vérifier l'étanchéité du bassin a été réalisé et s'est avéré satisfaisant.

Exploration

Les derniers travaux d'exploration ont permis de confirmer l'augmentation des ressources de la veine "El Ángel " passant de 1 757,83 tonnes à 1 821,75 tonnes.

Les teneurs observées sont de 0,13 gr/t (gramme par tonne) d'or, 95,51gr/t d'argent, 0,62% de cuivre, 4,62% de plomb et 9,27% de zinc.

Il est également à noter une augmentation des teneur aurifères de la veine "El Diablo " : 1,64 gr/t d'or contre 1,54 gr/t initialement programmé. Cette augmentation résulte de l'assemblage du quartz gris et de l'or.

Réhabilitation, environnement, social et communautés

Différents ateliers de cohésion et de prévention ont été organisés afin de déterminer les axes d'amélioration des conditions de travail par rapport à l'existant.

AMG en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et coté sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif du groupe AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

Code ISIN : FR0013410370 - code mnémonique : ALAMG - Classification ICB : 1777 - Gold Mining.

