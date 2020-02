AUPLATA MINING GROUP : Modalités des visites des actionnaires des installations d'AMG en Guyane française et au Pérou

Auplata Mining Group (Euronext Growth - FR0013410370 - ALAMG) fait un point sur la visite de ses installations guyanaises et péruviennes.

Clôture des inscriptions

AMG remercie l'ensemble de ses actionnaires pour l'intérêt porté à la proposition de visite de ses sites miniers. Comme indiqué dans le communiqué de presse du 21 janvier 2020 (lire ici), le processus d'inscription a pris fin le 15 février 2020. 20 inscriptions ont été reçues.

Modalités des visites

En Guyane française, les actionnaires sont conviés le vendredi 20 mars 2020 à visiter le site minier de Dieu Merci et sa nouvelle usine de lixiviation.

Au Pérou, la visite de la mine El Santo et de l'usine Ana Maria sera organisée le mercredi 22 avril 2020.

Dans le cadre de ces visites, AMG assurera le transport entre les aéroports Cayenne - Félix Éboué (Guyane française) ou Arequipa - Rodriguez Ballon (Pérou) jusqu'aux hôtels, le transport terrestre et/ou fluvial entre Cayenne (Guyane française) ou Arequipa (Pérou) et les installations d'AMG ainsi que les repas du midi sur site.

Les frais de transport (billet d'avion notamment) pour se rendre en Guyane française ou au Pérou, les coûts d'hébergement sur place et les éventuelles assurances que les actionnaires pourraient souscrire resteront à la charge de ces derniers.

Afin de s'assurer du bon déroulement de ces journées de visite, un courrier individuel sera adressé à chaque actionnaire inscrit dans les prochains jours afin de préciser les dernières modalités pratiques.

Une confirmation définitive de la part des actionnaires inscrits est attendue avant le 29 février 2020.

AMG en bref

Auplata Mining Group (AMG), constituée en juillet 2004 et coté sur la Bourse de Paris (Euronext Growth) depuis décembre 2006, est un groupe minier polymétallique d'exploration et d'exploitation minière. AMG est présente en Guyane française et, au travers de ses filiales, au Pérou, au Maroc (cotée sur la Bourse de Casablanca) et en Côte d'Ivoire. AMG mène une stratégie industrielle et financière dynamique, durable et novatrice de mise en valeur de gisements de métaux précieux et de base à forts potentiels avec une implication des acteurs locaux. L'objectif du groupe AMG est de produire les métaux de demain nécessaires à la transition énergétique de manière propre et responsable, tout en essayant d'apporter à la France une source d'approvisionnement nationale en métaux stratégiques.

