Auplata Mining Group (AMG) fait un point de situation sur la production au 3éme trimestre 2025 de ses opérations en Guyane française et au Pérou.

PÉROU : LA PRODUCTION DOUBLE EN UN AN - GUYANE : CAP SUR UNE ANNÉE RECORD

PÉROU

Production en forte hausse sur l’ensemble des métaux – un redressement solide et maîtrisé. La performance du T3 2025 confirme la solidité des productions de plomb et de zinc, tandis que le cuivre amorce un redressement encourageant. Les opérations stables, soutenues par une maintenance améliorée et de bonnes teneurs, ont permis d’atteindre ces résultats.

Les opérations péruviennes continuent de s’améliorer, posant des bases solides pour une performance durable et un développement stratégique à long terme, afi n de maximiser le potentiel des opérations.



GUYANE

Performance solide, cap sur une année record de production

Le troisième trimestre 2025 s’inscrit dans la continuité des solides performances enregistrées depuis le début de l’année. Une bonne performance en matière de tonnages d’alimentation, combinée à des teneurs élevées, permet de maintenir la cadence et d’envisager l’atteinte des niveaux de production records en 2025.

Les projets d’investissement se sont poursuivis tout au long de l’année. Le plan d’amélioration de l’usine se poursuit avec un investissement de plus de 400 000 euros, tandis que la fl otte d’équipements miniers est renforcée et que deux nouvelles digues sont en construction. Les travaux liés à la construction des digues expliquent la légère baisse séquentielle des volumes produits au troisième trimestre 2025.