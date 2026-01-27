 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Aumovio prévoit jusqu'à 4 000 postes supprimés dans des restructurations
information fournie par Zonebourse 27/01/2026 à 17:21

Aumovio annonce son intention de restructurer ses activités mondiales de R&D "afin d'assurer sa position de leader de marché et technologique dans un environnement de marché qui reste difficile", ce qui devrait entrainer 4 000 suppressions de postes.

L'ancienne division automobile de Continental souhaite concentrer ses dépenses en R&D sur des technologies créatrices de valeur, intensifier ses partenariats de développement et mettre en oeuvre des mesures d'efficacité supplémentaires.

En termes chiffrés, la société allemande réaffirme son objectif de réduire son ratio de dépenses de R&D en dessous de la barre des 10% d'ici à 2027, à comparer à un niveau le plus récent de 11,9% au 3e trimestre 2025.

Ces mesures devraient se traduire par la suppression de jusqu'à 4 000 postes dans le monde, une réduction d'effectifs qui devrait être en grande partie achevée d'ici la fin 2026 et "mise en oeuvre de la façon la plus responsable socialement possible".

Les mesures seront principalement mis en oeuvre dans les sites en Inde, à Singapour, en Roumanie, en Serbie, en Allemagne et au Mexique. Aumovio prévoit de lancer un programme de départs volontaires en Allemagne dès début mars.

Valeurs associées

AUMOVIO
43,240 EUR XETRA -0,83%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ERIC PIERMONT )
    Contrat de Capgemini avec l'ICE : Roland Lescure "engage" le groupe à "questionner" ses activités
    information fournie par Boursorama avec AFP 27.01.2026 18:10 

    Le ministre de l'Economie Roland Lescure a appelé mardi le groupe d'informatique français Capgemini à "questionner" ses activités, après la révélation d'un contrat passé par une filiale avec la police américaine de l'immigration (ICE). "J'engage Capgemini à faire ... Lire la suite

  • Le logo de LVMH
    LVMH: Hausse surprise des ventes au 4e trimestre avec l'amélioration en Chine
    information fournie par Reuters 27.01.2026 18:08 

    LVMH a fait état mardi d'une hausse surprise de ses ventes au quatrième trimestre, ‍alimentant les espoirs d'un rebond plus large du secteur malgré les tensions commerciales, la faiblesse du dollar et le cours élevé ‌de l'or qui pèsent sur ses marges. Propriétaire ... Lire la suite

  • Une carte avec les photos de Renee Good et Alex Pretti sur un lieu de commémoration à Minneapolis, dans le Minnesota, le 27 janvier 2026 ( AFP / Octavio JONES )
    Minneapolis: sous la pression, Trump lâche du lest
    information fournie par AFP 27.01.2026 18:08 

    Des agents fédéraux devaient commencer à quitter Minneapolis mardi, dans le cadre de la reprise en main de l'opération anti-immigration sur place par un proche conseiller de Donald Trump, contraint à l'apaisement après la mort d'un deuxième manifestant américain. ... Lire la suite

  • Dong Jun à Kuala Lumpur, en Indonésie, le 31 octobre 2025. ( POOL / HASNOOR HUSSAIN )
    La Chine veut "renforcer la coordination stratégique" avec la Russie
    information fournie par Boursorama avec Media Services 27.01.2026 18:06 

    "Les exemples du Venezuela et de l'Iran" illustre la nécessité pour la Chine et la Russie de coopérer, a estimé le ministre de la Défense russe. Le ministre chinois de la Défense a déclaré mardi 27 janvier, lors d'un appel vidéo avec son homologue russe, que leurs ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank