Aumovio prévoit jusqu'à 4 000 postes supprimés dans des restructurations
L'ancienne division automobile de Continental souhaite concentrer ses dépenses en R&D sur des technologies créatrices de valeur, intensifier ses partenariats de développement et mettre en oeuvre des mesures d'efficacité supplémentaires.
En termes chiffrés, la société allemande réaffirme son objectif de réduire son ratio de dépenses de R&D en dessous de la barre des 10% d'ici à 2027, à comparer à un niveau le plus récent de 11,9% au 3e trimestre 2025.
Ces mesures devraient se traduire par la suppression de jusqu'à 4 000 postes dans le monde, une réduction d'effectifs qui devrait être en grande partie achevée d'ici la fin 2026 et "mise en oeuvre de la façon la plus responsable socialement possible".
Les mesures seront principalement mis en oeuvre dans les sites en Inde, à Singapour, en Roumanie, en Serbie, en Allemagne et au Mexique. Aumovio prévoit de lancer un programme de départs volontaires en Allemagne dès début mars.
