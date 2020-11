Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Augmentation record des cas de coronavirus en Ukraine, le président hospitalisé Reuters • 12/11/2020 à 07:40









KIEV, 12 novembre (Reuters) - Le président ukrainien Volodimir Zelenski a été hospitalisé après avoir été contaminé par le nouveau coronavirus, rapportent jeudi des médias locaux, alors que l'Ukraine a enregistré un nombre record de contaminations quotidiennes. Aucune confirmation n'a pu être obtenue dans son entourage. Au pouvoir depuis mai 2019, Zelenski, qui est âgé de 42 ans, a été contaminé dans le courant de la semaine, ajoutent les médias ukrainiens citant une source à la présidence. Les données du ministère de la Santé font état de 11.057 nouveaux cas de contamination en 24 heures. Le précédent record (10.746) datait du 7 novembre. Dans le même temps, le pays a enregistré 198 décès supplémentaires dus au SARS-CoV-2. Depuis son apparition sur le territoire ukrainien, le virus a contaminé 500.865 personnes et provoqué 9.145 décès. (Pavel Polityuk version française Henri-Pierre André, édité par Jean-Philippe Lefief)

