Augmentation du prix de certains engrais en raison de l'escalade du conflit en Iran

Les prix de certains engrais ont augmenté suite à l'impact de l'escalade du conflit au Moyen-Orient sur les approvisionnements passant par le détroit d'Ormuz, ont déclaré des analystes à Reuters lundi. Le prix de l'urée, un engrais agricole azoté sec généralement fabriqué à partir de gaz naturel, a bondi de 13% à 550 dollars, contre 485-490 dollars la tonne en Egypte, un producteur d'urée,a déclaré Chris Lawson du cabinet de conseil en métaux CRU Group.

"Il faut s'attendre à d'autres augmentations.

La hausse des prix s'est également répercutée sur les importations en Amérique du Nord, a déclaré l'analyste Josh Linville de StoneX, avec une augmentation d'environ 77 dollars pour atteindre 606 dollars dans la zone portuaire autour de la Nouvelle-Orléans.

Le Qatar, l'Arabie Saoudite et l'Iran , trois des dix premiers exportateurs mondiaux d'urée, passent par le détroit d'Ormuz pour approvisionner un marché mondial déjà en proie à des difficultés d'approvisionnement en raison de l'absence de gaz naturel bon marché en provenance de Russie et destiné aux fabricants européens, a expliqué M. Linville.

"Le monde est déjà aux prises avec des problèmes d'azote et vient de subir un coup dur au pire moment de l'année", a-t-il ajouté. Les agriculteurs du centre de l'Amérique du Nord peuvent encore recevoir de l'urée en provenance du golfe Persique aujourd'hui, mais le délai de deux mois entre le chargement et l'arrivée dans le Midwest signifie que toute fermeture prolongée du détroit rendra l'engrais retardé trop tard pour que les agriculteurs puissent l'utiliser au cours de la saison de plantation, a déclaré M. Linville ( ).

Si les prix augmentent encore, ils pourraient devenir inabordables pour les agriculteurs, dont beaucoup prévoient déjà des pertes pour la récolte de cette année.