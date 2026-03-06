Augmentation de l'offre de pétrole de référence en mer du Nord en avril

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'offre des cinq qualités de pétrole brut de la mer du Nord qui sous-tendent la référence datée Brent sera en moyenne d'environ 560 000 barils par jour (bpd) en avril, en hausse par rapport aux 498 000 bpd de mars, selon les programmes de chargement.

Le Brent, le Forties, l'Oseberg, l'Ekofisk et le Troll sont les cinq qualités de pétrole de la mer du Nord qui servent de base à l'indice de référence du Brent. Le brut américain WTI Midland, qui fait également partie de l'indice de référence, n'a pas de programme de chargement.