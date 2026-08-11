 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Augmentation de capital géante de 20 milliards de dollars pour Intel
information fournie par Zonebourse 11/08/2026 à 08:48
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

Le géant américain des semi-conducteurs a dévoilé les modalités de son augmentation de capital et a notamment décidé d'augmenter de 15 à 20 milliards de dollars le montant de l'opération pour faire face à une forte demande.

Intel va ainsi émettre 210,5 millions d'actions au prix de 95 dollars l'unité et a accordé aux banques garantes une option de surallocation de 30 jours pour acheter jusqu'à 31,58 millions d'actions supplémentaires au même prix.

La clôture de l'opération est prévue demain et le groupe devrait en tirer un produit net d'environ 19,7 milliards de dollars, hors exercice de la surallocation, après déduction des frais de courtage et de placement.

Les fonds levés serviront aux besoins généraux de l'entreprise, incluant le financement des dépenses d'investissement et du besoin en fonds de roulement.

Valeurs associées

INTEL
97,5200 USD NASDAQ -4,06%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
89,3 +1,62%
HAFFNER ENERGY
0,538 +3,66%
2CRSI
29,02 +1,11%
Or
4 362,86 -0,59%
CAC 40
8 723,48 -0,03%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank