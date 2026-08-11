Augmentation de capital géante de 20 milliards de dollars pour Intel

Le géant américain des semi-conducteurs a dévoilé les modalités de son augmentation de capital et a notamment décidé d'augmenter de 15 à 20 milliards de dollars le montant de l'opération pour faire face à une forte demande.

Intel va ainsi émettre 210,5 millions d'actions au prix de 95 dollars l'unité et a accordé aux banques garantes une option de surallocation de 30 jours pour acheter jusqu'à 31,58 millions d'actions supplémentaires au même prix.

La clôture de l'opération est prévue demain et le groupe devrait en tirer un produit net d'environ 19,7 milliards de dollars, hors exercice de la surallocation, après déduction des frais de courtage et de placement.

Les fonds levés serviront aux besoins généraux de l'entreprise, incluant le financement des dépenses d'investissement et du besoin en fonds de roulement.