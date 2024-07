Audiences record pour M6 grâce à l'Euro de foot, qui pèse sur son bénéfice net

( AFP / MARTIN BUREAU )

Le groupe M6 a enregistré au premier semestre des audiences record grâce à la diffusion de l'Euro-2024 de foot, ayant nécessité des investissements qui ont pesé sur son bénéfice net, tout comme le lancement de la plateforme de streaming M6+.

Sur les six premiers mois de 2024, le groupe de télévision et de radio a vu son résultat net baisser de 18,7%, à 85,1 millions d'euros, selon un communiqué publié mardi.

Son chiffre d'affaires a en revanche cru de 5,6%, à 656,9 millions d'euros, notamment grâce à une augmentation des recettes publicitaires, en hausse de 7,2% par rapport au 1er semestre 2023, a-t-il précisé.

C'est "beaucoup de satisfaction", a commenté à l'AFP le directeur général finance et supports de M6, Jérôme Lefébure.

"Le marché publicitaire a retrouvé du dynamisme et spécialement dans le 2e trimestre, bien évidemment tiré par l'Euro (14 juin–14 juillet, NDLR) mais pas que", a-t-il expliqué.

"Ce sont 47 millions de Français qui ont partagé ces temps forts sur M6, avec 12,7 millions pour le quart de finale France-Portugal, meilleure audience de la chaîne en 2024 et meilleure audience de la chaîne depuis trois ans", s'est félicité le groupe, qui a dû débourser une somme importante pour obtenir les droits de diffusion, en présentant ses résultats.

Autre bonne nouvelle, selon Jérôme Lefébure: le lancement en mai de la plateforme de streaming M6+. Si elle implique des investissements qui vont "dégrader pendant une certaine période le résultat", son impact positif est d'ores et déjà visible, souligne le directeur financier.

"Sur le semestre, le chiffre d'affaires streaming s'affiche à 44,3 millions d'euros, en croissance de 39% par rapport à 2023. Il représente 8,4% du chiffre d'affaires TV total, +2 points sur un an", précise le communiqué.

Les recettes non publicitaires sont également en hausse de 8,9% et s'élèvent à plus de 128 millions d'euros, notamment grâce au cinéma. M6 a déclaré, dans le communiqué, se réjouir "de son investissement en coproduction du film +Un p'tit truc en plus+", succès surprise de l'année qui dépasse 9 millions d'entrées.

Basculer vers le streaming suppose de gros investissements mais est un enjeu stratégique crucial, alors que les jeunes se détournent de la télé traditionnelle au profit des réseaux sociaux et des plateformes.

Face à ces défis, le groupe peut s'appuyer sur sa capacité à faire de l'argent, puisqu'il est le plus rentable du paysage audiovisuel français et a engrangé 1,3 milliard d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, dont un milliard de revenus publicitaires.

Il est désormais dirigé par David Larramendy, auparavant à la tête de la régie publicitaire de M6 et qui a remplacé fin avril Nicolas de Tavernost, à la barre pendant 37 ans.

Le groupe M6 comprend quatre télés gratuites (M6, W9, 6ter, Gulli), neuf payantes (dont Paris Première et Téva), trois radios (RTL, RTL2, Fun Radio) et des sociétés de production (comme SND pour le cinéma).