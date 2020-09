Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Audience le 16 décembre prochain en Italie sur la part de Vivendi dans Mediaset - sources Reuters • 07/09/2020 à 19:00









(Actualisé avec contact attendu dans un proche avenir entre Pier Silvio Berlusconi et Arnaud de Puyfontaine § 3) MILAN, 7 septembre (Reuters) - Un tribunal administratif italien tiendra une audience le 16 décembre prochain sur la part que Vivendi >VIV.PA> détient dans le capital de Mediaset MS.MI , a-t-on appris lundi de sources judiciaires. La semaine dernière, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que la loi italienne imposant à Vivendi de céder les deux tiers de sa part dans le groupe italien était contraire aux règles communautaires. Pier Silvio Berlusconi, le patron de Mediaset, et Arnaud de Puyfontaine, président du directoire de Vivendi, devraient par ailleurs reprendre contact dans un proche avenir, a-t-on appris auprès d'une source proche du dossier. Le groupe français possède 29% du capital de Mediaset, détenu à 44% par la holding de Silvio Berlusconi. Pour se conformer à la réglementation italienne, Vivendi a logé les deux tiers de sa part dans un véhicule séparé sans les droits de vote afférents. Vivendi demande à la justice administrative italienne d'annuler la décision qui lui a été imposée en 2017 par l'Autorité de tutelle des communications en Italie (Agcom). (Domenico Lusi et Elvira Pollina version française Henri-Pierre André)

Valeurs associées MEDIASET MIL +9.32% VIVENDI Euronext Paris +1.80%