Audi revoit à nouveau à la baisse ses prévisions de rentabilité pour l'ensemble de l'année

Audi confrontée aux tarifs douaniers américains et à une transition coûteuse vers les véhicules électriques qui pèsent sur les marges

La société prévoit une décision concernant l'usine américaine

Audi, la marque haut de gamme de Volkswagen VOWG_p.DE , a revu à la baisse ses prévisions de rentabilité pour l'ensemble de l'année, pour la deuxième fois cette année, alors qu'elle est confrontée aux droits de douane américains et à une transition coûteuse vers les véhicules électriques qui pèsent sur ses marges.

Le constructeur automobile allemand s'attend désormais à une marge d'exploitation comprise entre 4 et 6 %, contre une fourchette précédente de 5 à 7 %. Il a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année.

Les droits de douane américains ont coûté à Audi 850 millions d'euros (991,27 millions de dollars) au cours des neuf premiers mois et devraient atteindre 1,3 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année.

Comme Porsche AG P911_p.DE , l'unité de Volkswagen, Audi n'a pas d'usine aux États-Unis, mais le directeur financier Juergen Rittersberger a confirmé les plans pour décider plus tard dans l'année de l'ouverture d'une usine.

Volkswagen a enregistré une lourde perte au troisième trimestre, frappé par des milliards d'euros de paiements tarifaires supplémentaires cette année et par un revirement de stratégie coûteux chez Porsche.

Les prévisions pour l'ensemble de l'année d'Audi supposent un approvisionnement stable en semi-conducteurs et en composants connexes, a déclaré la société, alors qu'une pénurie d'approvisionnement imminente due à une impasse sur le fabricant de puces néerlandais Nexperia menace la production automobile européenne.

"Nous suivons de près la situation, mais pour l'instant tout se déroule comme prévu", a déclaré Juergen Rittersberger.

Au cours des neuf premiers mois, Audi a réalisé une marge d'exploitation de 3,2 %, contre 4,5 % l'année dernière, sous l'effet des tarifs douaniers, de la restructuration et des réglementations en matière d'émissions de carbone.

Le constructeur automobile a déclaré qu'il prévoyait de réduire considérablement la complexité et d'optimiser les coûts.

"Nous faisons face à la situation économique globale difficile et à l'intensification de la concurrence par un contrôle cohérent des coûts", a-t-il déclaré.

