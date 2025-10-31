Audi revoit à nouveau à la baisse ses perspectives pour 2025, les tarifs douaniers et la transition vers les véhicules électriques réduisant les marges

Audi confronté aux tarifs douaniers américains et à une transition coûteuse vers les véhicules électriques

Le constructeur automobile prévoit de décider de l'implantation d'une usine aux États-Unis

Audi prévoit de réduire la complexité et d'optimiser les coûts

Audi, la marque haut de gamme de Volkswagen VOWG_p.DE , a réduit vendredi pour la deuxième fois ses prévisions de rentabilité pour 2025, alors qu'elle est confrontée aux droits de douane américains et à une transition coûteuse vers les véhicules électriques qui pèsent sur ses marges.

Audi s'attend désormais à une marge d'exploitation comprise entre 4 % et 6 %, contre une fourchette précédente de 5 % à 7 %. Le groupe allemand a maintenu ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'année.

Les tarifs douaniers américains ont coûté à Audi 850 millions d'euros (991 millions de dollars) au cours des neuf premiers mois de 2025, et le chiffre pour l'ensemble de l'année devrait atteindre 1,3 milliard d'euros.

Comme Porsche AG P911_p.DE , l'unité de Volkswagen, Audi n'a pas d'usine aux États-Unis, mais son directeur financier Juergen Rittersberger a confirmé les plans pour décider plus tard dans l'année de l'ouverture d'une usine.

Volkswagen a enregistré une perte au troisième trimestre, frappé par des milliards d'euros de paiements tarifaires supplémentaires et un revirement stratégique coûteux chez Porsche. Les actions de Volkswagen sont restées largement stables vendredi, après avoir chuté de 1,9 % jeudi.

Audi a déclaré que ses prévisions pour l'ensemble de l'année supposent un approvisionnement stable en semi-conducteurs et en composants connexes, alors qu'une pénurie d'approvisionnement imminente due à une impasse concernant le fabricant de puces néerlandais Nexperia menace la production automobile européenne.

"Nous suivons de près la situation, mais pour l'instant tout se déroule comme prévu", a déclaré Juergen Rittersberger.

Le groupe de marques Audi de Volkswagen, qui comprend également Bentley, Lamborghini et Ducati, a enregistré une marge d'exploitation de 3,2 % au cours des neuf premiers mois, contre 4,5 % l'année dernière, en raison des tarifs douaniers, de la restructuration et des réglementations sur les émissions de carbone.

Audi a déclaré qu'il prévoyait de réduire considérablement la complexité et d'optimiser les coûts.

"Nous faisons face à la situation économique générale difficile et à l'intensification de la concurrence par un contrôle cohérent des coûts", a ajouté Juergen Rittersberger. (1 dollar = 0,8575 euro)