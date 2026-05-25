Audacia se réjouit de la nouvelle dynamique française dans le quantique

Paris, le 25 mai 2026, 08h30 CET, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD) salue les annonces faites par le Président de la République au Très Grand Centre de Calcul du CEA de Bruyères-le-Châtel visant à renforcer l’investissement de la France dans les technologies quantiques, avec une enveloppe supplémentaire de 1 milliard d’euros dédiée au quantique dans le cadre de France 2030.





Ces annonces confirment le caractère stratégique des technologies quantiques pour la souveraineté technologique, industrielle et de défense.





Charles Beigbeder, Président du Conseil d’administration d’Audacia, déclare : « Les récentes annonces confirment que le quantique est entré dans une nouvelle phase : celle du passage à l’échelle et de l’industrialisation. La France dispose d’atouts scientifiques et entrepreneuriaux exceptionnels. Il est essentiel de continuer à structurer un écosystème européen capable de faire émerger des champions technologiques mondiaux. »





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