Audacia : Résultats semestriels 2026 - Forte croissance des verticales deeptech et accélération des investissements

• Chiffre d’affaires du premier semestre 2026 en hausse de +32% à 8,0 M€ et de +12% à périmètre de consolidation constant

• Les revenus des Fonds Thématiques doublent (+99%) à 7,1 M€, représentant 89% du chiffre d’affaires total, contre 59% au premier semestre 2025

• Résultat d’exploitation à 0,5 M€ et résultat net d’ensemble consolidé à 0,1 M€ (vs. 0,7 M€ respectivement au S1 2025), reflétant l’accélération des investissements dans les thématiques d’avenir, notamment à travers le renforcement des équipes

• ANR au 30.06.2026 à 34,3 M€, en progression de +20% par rapport à 28,6 M€ au 31.12.2025

• Actifs sous gestion (AUM) en hausse de +6% à 940 M€ au 30.06.2026, ayant franchi le cap du milliard d’euros fin août 2026



Paris, le 14 octobre 2026, 17h45 CEST, Audacia (FR00140059B5 – ALAUD), entreprise de private equity spécialisée dans le Capital Développement, le Capital Immobilier et le Capital Innovation, reconnue pour ses thèses d’investissement pionnières, notamment dans le Quantique et le New Space, publie aujourd’hui ses résultats semestriels 2026.